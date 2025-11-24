Tödliches Ende eines TikTok-Streits: Mordanklage gegen 23-Jährigen

Berlin - So schnell kann aus "Spaß" tödlicher Ernst werden: Nach einem Streit auf der Unterhaltungsplattform TikTok soll ein 23-Jähriger seinen 28 Jahre alten Kontrahenten erstochen haben.

Der mutmaßliche Täter und sein Opfer sollen sich zuvor wiederholt heftig bei TikTok gestritten haben. © Monika Skolimowska/dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat den mutmaßlichen Täter jetzt wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen angeklagt, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Der Tatverdächtige und sein Opfer sollen sich regelmäßig - auch in öffentlichen Gruppen - bei TikTok heftig gestritten und beleidigt haben. Am 22. Juni 2025 trafen die Erzfeinde im Neuköllner Körnerpark schließlich aufeinander.

Der 28-Jährige habe demnach noch versucht zu fliehen, soll dann aber von seinem Widersacher am Park-Brunnen gestellt und mit einem Jagdmesser attackiert worden sein. Der Mann wurde durch die Messerstiche so schwer verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb.

Zudem legt die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten ein weiteres Delikt zur Last. Gemeinsam mit einem 24 Jahre alten Mittäter, der ebenfalls unter Anklage steht, soll er seinen Arbeitskollegen attackiert haben.