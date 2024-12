Urteile, Mord, Anschlag: Diese Polizeifälle beschäftigten Sachsen-Anhalt 2024

In der Nacht auf den 10. März trug sich in der Magdeburger Neustadt eine Tat zu, die unvorstellbar scheint.

Im April eskalierte ein Streit an einer Tram-Haltestelle in Magdeburg. Ein 51-Jähriger wurde getötet. (Symbolbild) © MVB/Stefan Deutsch

In der Nacht auf den 7. April endete eine Auseinandersetzung in einer Magdeburger Tram tödlich.

Zwei Männer im Alter von 26 und 51 Jahren gerieten in der Linie 4 in Streit. Laut Medienberichten soll sich der Jüngere von den Selbstgesprächen seines Opfers gestört gefühlt haben.

Die beiden verließen die Bahn an der Haltestelle "Am Cracauer Tor", wo die Situation eskalierte. Der 26-Jährige prügelte auf den Passanten ein, ging in die Wohnung eines Bekannten in Cracau, holte ein Messer, kehrte zur Haltestelle zurück und stach dem 51-Jährigen ins Herz. Er starb vor Ort.

Der Messer-Mann konnte noch am selben Tag von den Polizeibeamten dingfest gemacht werden.

Im November stand der junge Täter vor Gericht und wurde wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt.