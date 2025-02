Eine Hinrichtung und unzählige Nacktbilder in der Arena Leipzig

Leipzig - Eine Leiche, viel Blut und noch mehr offene Fragen gab es am Montagabend in der Quarterback Immobilien Arena. Zum Auftakt von "Mord auf Ex", Deutschlands größter Podcast-Tour, präsentierten Leonie Bartsch (30) und Linn Schütze (28) ihren "Exis" einen Kriminalfall, der es in sich hat.