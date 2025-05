Emotionaler Moment in Leipzig: Roland Kaiser macht Waisenkindern eine Freude

Leipzig - Gleich zweimal füllte Roland Kaiser (73) am Wochenende Leipzigs Quarterback Immobilien Arena und auch abseits der Bühne sorgte er für große Emotionen. Vor seiner Show am Sonntag traf die Schlager-Legende Kinder und Jugendliche des Vereins Wolfsträne. Nicht nur bei den Kleinen wird die Begegnung lange in Erinnerung bleiben.