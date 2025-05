Obduktion abgeschlossen: Toter aus dem Cossi ist vermisster 53-Jähriger

Markkleeberg - Nachdem Polizeitaucher in der vergangenen Woche einen Leichnam im Cospudener See in Markkleeberg geborgen hatten , haben die Ermittler inzwischen die Identität klären können - und damit tragische Gewissheit gebracht.

Beamte der Polizei vergangene Woche am "Cossi": Taucher hatten einige Tage zuvor in dem See einen Leichnam entdeckt. Inzwischen ist klar, dass es sich um einen seit Juni 2024 vermissten 53-Jährigen handelt. © Silvio Bürger

Wie Polizeisprecherin Britta Herlemann am Donnerstag gegenüber TAG24 mitteilte, hat sich der Verdacht inzwischen bestätigt.

"Bei dem am 6. Mai geborgenen Leichnam aus dem Cospudener See handelt es sich um den seit Juni vergangenen Jahres vermissten 53-jährigen Mann", so die Sprecherin. In dem Fall bestehe kein Straftatverdacht.

Der Mann war Ende Juni 2024 als vermisst gemeldet worden. In gleich mehreren Suchaktionen hatte die Polizei damals versucht, den Mann noch ausfindig zu machen. Lediglich Kleidung sowie persönliche Gegenstände konnten dabei jedoch am Ufer des Sees entdeckt werden.

Aus dem Umfeld des Vermissten erfuhr die Polizei später, dass dieser seinem Leben offenbar ein Ende setzen wollte. Demnach habe er angekündigt, mit einem Rucksack voller Steine in den See zu steigen.