Tierbabys, Abschiede, Vogelgrippe und neue Anlagen: So war das Jahr 2025 im Zoo Leipzig

TAG24 blickt zurück auf das Jahr 2025 im Zoo Leipzig. Es gab Nachwuchs, zum Beispiel bei den Koalas, und Tode wie beispielsweise bei den Gorillas.

Von Tamina Porada

Leipzig - Zoo-Fans hatten in diesem Jahr im Leipziger Zoo viel zu bestaunen. So wurde mehrfach Nachwuchs verkündet, neue Tierarten zogen ein und eine neue Anlage wurde eröffnet. Gleichzeitig gab es aber auch einige tragische Verluste und einige Tiere mussten umziehen. TAG24 blickt zurück auf Jahr 2025 im Zoo Leipzig.

Im Juli gab es im Zoo Nachwuchs bei den Giraffen. Im September wurde das Giraffenkind auf den Namen Moya getauft. (Archivfoto) © Zoo Leipzig

Viele Tierbabys tapsen durch den Zoo

Seit Juni wohnt der Rote Panda Kamala in Leipzig. Sie kommt aus einem Zoo in Frankreich und soll zusammen mit Männchen Asa für Nachwuchs sorgen. (Archivfoto) © Zoo Leipzig

Eine Anlage wurde 2025 eröffnet, zwei neue sollen 2026 folgen