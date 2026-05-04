Zwei Tote nach Amokfahrt in Leipzig: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes
Leipzig - Nach einer mutmaßlichen Amokfahrt durch die Innenstadt herrscht große Bestürzung in Leipzig.
Ein 33-jähriger Deutscher ist gegen 16.45 Uhr am Augustusplatz in Leipzig mit einem VW Taigo in die Grimmaische Straße eingebogen und mit hoher Geschwindigkeit durch eine Menschenmenge gefahren.
Zwei Personen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort beziehungsweise kurze Zeit später verstarben.
Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der grausamen Tat festgenommen werden.
Alle weiteren Entwicklungen lest Ihr hier, im TAG24-Liveticker.
4. Mai, 20.58 Uhr: Innenminister Schuster dankt Einsatzkräften
Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) zeigte sich auf einer Pressekonferenz bestürzt über die Todesfahrt durch die Leipziger Innenstadt.
"Die schreckliche Amokfahrt erfüllt einen mit Entsetzen und Trauer zugleich", sagte Schuster und dankte den Einsatzkräften sowie den "besonnenen Passanten" für ihr rasches Eingreifen.
4. Mai, 20.45 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes
Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wegen Mordes in zwei Fällen sowie versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen.
"Wir gehen von einer Amoktat aus", sagte Oberstaatsanwältin Claudia Laube auf einer einberufenen Pressekonferenz vor Medienvertretern.
4. Mai, 20.34 Uhr: Hinweisportal für Zeugen eingerichtet
Für mögliche Zeugen der Amokfahrt hat die Polizei unterdessen ein Hinweisportal und ein Hinweistelefon eingerichtet.
Unter folgender Rufnummer nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise zum Hergang der Todesfahrt durch die Innenstadt entgegen: 034196646666. Online können Hinweise unter sn.hinweisportal.de eingereicht werden.
4. Mai, 20.25 Uhr: Zeugen sollen sich im Gewandhaus melden
Für Zeugen der schrecklichen Tat wurde im Gewandhaus am Augustusplatz eine Betreuungsstelle eingerichtet.
Dorthin sollen sich vom Geschehen betroffene sowie mögliche Zeugen wenden, teilte die Polizei mit. Im Gewandhaus stehen neben Polizeibeamten auch Fachkräfte des Rettungsdienstes zu Verfügung.
4. Mai, 20.15 Uhr: Sperrkreis in Leipziger Innenstadt eingerichtet
Die Polizei hat im Umkreis um den Tatort einen Sperrkreis eingerichtet.
"Dies betrifft jedweden Zugang zur Grimmaischen Straße vom Augustplatz bis zum Thomaskirchhof. Bitte meiden Sie das Gebiet weitläufig, um den Einsatzkräften den nötigen Raum für die Ermittlungen zu geben", schrieb die Polizei.
4. Mai, 20 Uhr: Video zeigt Festnahme des mutmaßlichen Amokfahrers
In den sozialen Netzwerken sind Videos aufgetaucht, die die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigen.
4. Mai, 19.45 Uhr: MP Kretschmer spricht von "Amokfahrt"
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) geht bei dem tragischen Geschehen von einer mutmaßlichen "Amokfahrt" aus.
"Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. So eine Tat macht uns sprachlos – und sie macht uns entschlossen", sagte Kretschmer. "Wir werden alles daransetzen, sie schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat wird mit aller Konsequenz handeln."
4. Mai, 19.24 Uhr: Todesfahrer ist 33-jähriger Deutscher
Bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen deutschen Staatsbürger (33).
Der 33-Jährige wurde nach der Todesfahrt durch die Innenstadt von den Einsatzkräften in dem Wagen angetroffen. Laut dem Leipziger Polizeipräsidenten René Demmler ließ er sich widerstandslos festnehmen. Er legte zuvor eine Strecke von etwa 500 Meter über die Fußgängerzone zurück.
Über das Motiv war dagegen noch nichts bekannt.
4. Mai, 18.16 Uhr: Täter geschnappt
Der mutmaßliche Todesfahrer sowie sein Fahrzeug wurden unmittelbar nach der schrecklichen Tat gestellt, wie die Polizei mitteilte.
Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) betonte, dass es "keine Gefährdungslage" mehr gebe: ""Die Lage ist geklärt, alle können nach Hause gehen."
4. Mai, 18 Uhr: Zwei Tote nach mutmaßlicher Amokfahrt durch Leipziger Innenstadt
Nach Angaben der Polizei starben infolge der mutmaßlichen Amokfahrt zwei Menschen.
Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) hatte die zwei Todesopfer bereits kurz nach der Tat vor Ort gegenüber Medienvertretern bestätigt. Laut Polizei wurden zudem eine "aktuell nicht abschließend bezifferbare Anzahl von Personen" verletzt. Auf einer einberufenen Pressekonferenz war von drei Verletzten die Rede.
4. Mai, 16.45 Uhr: Auto rast in Menschenmenge
Ein Auto ist am Montagnachmittag durch die Leipziger Innenstadt gerast und hat mehrere Menschen mitgerissen.
Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, fuhr der Wagen - ein VW Taigo - über die Grimmaische Straße zwischen dem Markt und dem Augustusplatz.
Es wurde ein Massenanfall von Verletzten ausgerufen. Die Kliniken in Leipzig stellten sich umgehend auf die Lage ein, um eine schnelle und koordinierte Versorgung sicherzustellen.
Im Einsatz befanden sich nach Angaben der Feuerwehr rund 40 Kräfte der Feuerwehr sowie etwa 40 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Zusätzlich kamen zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der betroffene Bereich der Innenstadt wurde großräumig abgesperrt.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa