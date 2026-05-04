04.05.2026 20:58 Zwei Tote nach Amokfahrt in Leipzig: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes

Nach einer mutmaßlichen Amokfahrt durch die Innenstadt herrscht große Bestürzung in Leipzig. Ein Autofahrer fuhr am Augustusplatz in eine Menschenmenge.

Von Alexander Bischoff, Michi Heymann, Malte Kurtz

Leipzig - Nach einer mutmaßlichen Amokfahrt durch die Innenstadt herrscht große Bestürzung in Leipzig.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort in der Leipziger Innenstadt. © EHL Media Ein 33-jähriger Deutscher ist gegen 16.45 Uhr am Augustusplatz in Leipzig mit einem VW Taigo in die Grimmaische Straße eingebogen und mit hoher Geschwindigkeit durch eine Menschenmenge gefahren. Zwei Personen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort beziehungsweise kurze Zeit später verstarben. Der mutmaßliche Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der grausamen Tat festgenommen werden. Leipzig Südfriedhof Leipzig: Urne von Familiengrab geklaut Alle weiteren Entwicklungen lest Ihr hier, im TAG24-Liveticker.

4. Mai, 20.58 Uhr: Innenminister Schuster dankt Einsatzkräften

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) zeigte sich auf einer Pressekonferenz bestürzt über die Todesfahrt durch die Leipziger Innenstadt. "Die schreckliche Amokfahrt erfüllt einen mit Entsetzen und Trauer zugleich", sagte Schuster und dankte den Einsatzkräften sowie den "besonnenen Passanten" für ihr rasches Eingreifen.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU, r.) mit Oberstaatsanwältin Claudia Laube (l.). © Hendrik Schmidt/dpa

4. Mai, 20.45 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 33-jährigen Tatverdächtigen wegen Mordes in zwei Fällen sowie versuchten Mordes in mindestens zwei Fällen. "Wir gehen von einer Amoktat aus", sagte Oberstaatsanwältin Claudia Laube auf einer einberufenen Pressekonferenz vor Medienvertretern.

Auf einer Pressekonferenz wurden nähere Details zu der Tat bekannt gegeben. © Hendrik Schmidt/dpa

4. Mai, 20.34 Uhr: Hinweisportal für Zeugen eingerichtet

Für mögliche Zeugen der Amokfahrt hat die Polizei unterdessen ein Hinweisportal und ein Hinweistelefon eingerichtet. Unter folgender Rufnummer nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise zum Hergang der Todesfahrt durch die Innenstadt entgegen: 034196646666. Online können Hinweise unter sn.hinweisportal.de eingereicht werden.

4. Mai, 20.25 Uhr: Zeugen sollen sich im Gewandhaus melden

Für Zeugen der schrecklichen Tat wurde im Gewandhaus am Augustusplatz eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dorthin sollen sich vom Geschehen betroffene sowie mögliche Zeugen wenden, teilte die Polizei mit. Im Gewandhaus stehen neben Polizeibeamten auch Fachkräfte des Rettungsdienstes zu Verfügung.

Zahlreiche Rettungskräfte kümmern sich um Verletzte und Betroffene. © EHL Media

4. Mai, 20.15 Uhr: Sperrkreis in Leipziger Innenstadt eingerichtet

Die Polizei hat im Umkreis um den Tatort einen Sperrkreis eingerichtet. "Dies betrifft jedweden Zugang zur Grimmaischen Straße vom Augustplatz bis zum Thomaskirchhof. Bitte meiden Sie das Gebiet weitläufig, um den Einsatzkräften den nötigen Raum für die Ermittlungen zu geben", schrieb die Polizei.

Die Polizei konnte den Täter schnappen. Schaulustige wurden gebeten, der Situation fernzubleiben. © Sebastian Willnow/dpa

4. Mai, 20 Uhr: Video zeigt Festnahme des mutmaßlichen Amokfahrers

In den sozialen Netzwerken sind Videos aufgetaucht, die die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigen.

4. Mai, 19.45 Uhr: MP Kretschmer spricht von "Amokfahrt"

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) geht bei dem tragischen Geschehen von einer mutmaßlichen "Amokfahrt" aus. "Das erschüttert mich zutiefst. Ich bin in Gedanken bei den Opfern und ihren Familien. So eine Tat macht uns sprachlos – und sie macht uns entschlossen", sagte Kretschmer. "Wir werden alles daransetzen, sie schnell und vollständig aufzuklären. Der Rechtsstaat wird mit aller Konsequenz handeln."

4. Mai, 19.24 Uhr: Todesfahrer ist 33-jähriger Deutscher

Bei dem mutmaßlichen Tatverdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen deutschen Staatsbürger (33). Der 33-Jährige wurde nach der Todesfahrt durch die Innenstadt von den Einsatzkräften in dem Wagen angetroffen. Laut dem Leipziger Polizeipräsidenten René Demmler ließ er sich widerstandslos festnehmen. Er legte zuvor eine Strecke von etwa 500 Meter über die Fußgängerzone zurück. Über das Motiv war dagegen noch nichts bekannt.

4. Mai, 18.16 Uhr: Täter geschnappt

Der mutmaßliche Todesfahrer sowie sein Fahrzeug wurden unmittelbar nach der schrecklichen Tat gestellt, wie die Polizei mitteilte. Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) betonte, dass es "keine Gefährdungslage" mehr gebe: ""Die Lage ist geklärt, alle können nach Hause gehen."

4. Mai, 18 Uhr: Zwei Tote nach mutmaßlicher Amokfahrt durch Leipziger Innenstadt

Nach Angaben der Polizei starben infolge der mutmaßlichen Amokfahrt zwei Menschen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) hatte die zwei Todesopfer bereits kurz nach der Tat vor Ort gegenüber Medienvertretern bestätigt. Laut Polizei wurden zudem eine "aktuell nicht abschließend bezifferbare Anzahl von Personen" verletzt. Auf einer einberufenen Pressekonferenz war von drei Verletzten die Rede.

Das Auto des Fahrers, ein VW Taigo. © Sebastian Willnow/dpa

4. Mai, 16.45 Uhr: Auto rast in Menschenmenge

Der Bereich am Markt wurde abgesperrt. © EHL Media