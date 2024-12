Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt: Mittlerweile 11 Tote?

Magdeburg - Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt! Ein Autofahrer ist in mehrere Menschen gerast. Es gibt Tote und Verletzte!

Er soll mit einem BMW kurz nach 19 Uhr in die Menschenmenge gerast sein. Laut einem Kripo-Beamten vor Ort sei der Wagen über den gesamten Markt gefahren.

"Es zeigt immer wieder, man kann Sicherheit so hochhalten, wie man will, wenn Menschen es drauf anlegen, solche schrecklichen Taten zu begehen, sind wir manchmal einfach wehrlos."

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich ebenfalls:

"Die Meldungen aus Magdeburg lassen Schlimmes erahnen. Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Wir stehen an ihrer Seite und an der Seite der Magdeburgerinnen und Magdeburger. Mein Dank gilt den engagierten Rettungskräften in diesen bangen Stunden.“