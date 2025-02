"Es ist einfach furchtbar": Reaktionen auf mutmaßlichen Anschlag in München

Nachdem ein Mann in München in eine Demonstration gefahren ist, hat Ministerpräsident Markus Söder Mitgefühl gezeigt und Konsequenzen angekündigt.

Von Benedikt Zinsmeister, Marco Schimpfhauser

München - Nach dem schrecklichen Vorfall in München am Donnerstagvormittag, bei dem nach offiziellen Angaben 30 Personen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden, sprach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) von einem "mutmaßlichen Anschlag". Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) forderte die Abschiebung des Täters. Zahlreiche weitere Politiker zeigten sich betroffen und stellten Forderungen auf.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU, v.l.), Ministerpräsident Markus Söder (58, CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) stellten sich nahe dem Unglücksort der Presse. © Christoph Trost/dpa "Es ist einfach furchtbar, wenn man solche Nachrichten bekommt", so der Ministerpräsident. Er sprach von einem Schlag ins Gesicht. "Wir hoffen sehr, dass es alle schaffen, (...) wieder gesund werden zu können." Ein 24 Jahre alter, afghanischer Asylbewerber sei festgenommen worden. Er soll sich mit einem Auto zuerst an den Sicherheitsbeamten vorbeigeschlängelt und dann laut Polizei "von hinten in eine Versammlung" gefahren sein. Die Beamten hätten auf den Wagen gefeuert, trotzdem wurden mehrere Menschen erfasst. München Crime Täter von München: Afghane hatte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis! Söder unterstrich die Notwendigkeit, noch strikter auf potenzielle Gefahren zu reagieren: "Wir können nicht von Anschlag zu Anschlag gehen und Betroffenheit zeigen", so der CSU-Boss. "Ich kann ihnen versichern, dass unsere Entschlossenheit wächst." Er wolle den Ermittlungen nicht vorgreifen, geht jedoch aktuell von einem gezielten Anschlag aus. Der Aufenthaltsstatus des mutmaßlichen Täters müsse noch im Detail geprüft werden.

Söder und Reiter stehen vor dem Trümmerfeld. © Christoph Trost/dpa

Bürgermeister Dieter Reiter spricht von "schwarzem Tag für München"

Der beige Kleinwagen soll sich zuvor an der Polizei vorbeigeschlängelt haben, um in die Menschenmenge fahren zu können. Diese eröffnete dann das Feuer. © Alexa Gräf/dpa "Alle Umstände müssen genau geklärt werden", betonte Söder weiter. "Es schmerzt einfach. Wenn man als Ministerpräsident zuerst so etwas wie in Aschaffenburg erlebt und jetzt auch noch in München." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (68, CSU) sieht sich durch den Vorfall bestätigt, bei Kundgebungen entsprechend Einsatzkräfte vor Ort zu haben: "Es ist zum Schutz der Demonstrationen wichtig, dass wir Polizei bereitstellen", so Herrmann. "Das schnelle Eingreifen der Beamten hat dafür gesorgt, dass es nicht noch mehr Opfer gab." Er bestätigte gegenüber Pressevertretern, dass der mutmaßliche Täter bereits durch mehrere Delikte polizeilich aufgefallen war. München Crime Beziehungsstreit endet in Massenschlägerei: 15 Jugendliche und Erwachsene gehen aufeinander los Besonders betroffen zeigte sich auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD): "Es ist auch so, dass es zahlreiche Mitarbeiter von mir waren", so der Rathausboss. Diese hätten sich an der Kundgebung beteiligen wollen, zu der rund 2500 Personen angemeldet waren. "Auch das bedrückt mich sehr." Reiter sprach zudem von einem "schwarzen Tag für München". Der Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) zeigte sich "entsetzt angesichts dieser sinnlosen Tat" und forderte auf "X", dass die Hintergründe jetzt schnell aufgeklärt werden müssten. Er dankte Polizei und allen Einsatzkräften und hoffte bei den Verletzten auf eine "gute, gute Genesung".

Asylbewerber rast in München in Menschenmenge: Olaf Scholz fordert Abschiebung des Täters

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) war gerade bei einem Wahlkampf-Termin in Fürth, als ihn die schreckliche NAchricht erreichte. © Daniel Karmann/dpa Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Donnerstag am Rande eines Wahlkampf-Termins in Fürth, dass der Täter nicht auf "irgendeine Nachsicht" hoffen könne. "Er muss bestraft werden, und er muss das Land verlassen." Der SPD-Kanzlerkandidat verwies zudem darauf, dass die Bundesregierung weitere Abschiebeflüge nach Afghanistan für schwer kriminelle Straftäter plane. "So wird es dann auch für diesen Täter sein, wenn es am Ende entschieden ist von den Gerichten", so Scholz. AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel (46) schrieb auf X: "Den Opfern und ihren Angehörigen gilt meine ganze Anteilnahme." Und forderte: "Soll das immer so weitergehen? Migrationswende jetzt!" Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54) zeigte sich ebenfalls bestürzt. "Erneut ist der mutmaßliche Täter ein junger Mann aus Afghanistan", erklärte die SPD-Politikerin in Berlin. "Die Antwort kann nur sein: Der Rechtsstaat muss maximale Härte zeigen." Die Gedanken seien bei den Menschen, die durch den erschütternden mutmaßlichen Anschlag in München verletzt worden seien. "Wir hoffen und beten, dass die Verletzten und Schwerverletzten wieder gesund werden können. Den Einsatzkräften der Polizei danke ich für das schnelle und entschlossene Eingreifen, das noch Schlimmeres verhindert hat."

