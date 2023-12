Deutsche Politik trauert um Wolfgang Schäuble (†81): "Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm gewiss!"

Berlin - Mit Wolfgang Schäuble (†81) verstarb am Dienstag eine große Persönlichkeit der deutschen Politik . Mit ehrenvollen Worten nehmen ehemalige Kollegen und Wegbegleiter nun Abschied vom Ex-Bundestagspräsidenten und -Finanzminister.

Im Laufe seiner politischen Karriere war Schäuble lange Zeit Fraktionsvorsitzender der Union sowie auch Vorsitzender der CDU. Diese Ämter bekleidet heute Friedrich Merz (68), der nicht nur um einen großen Politiker seiner Partei trauert, sondern auch um ein persönliches Vorbild: "Ich verliere mit Wolfgang Schäuble meinen engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik je hatte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, insbesondere seiner Frau Ingeborg."

In der Ära Merkel war Schäuble ab 2005 zunächst Bundesinnenminister, ehe er zwischen 2009 und 2017 das Finanzministerium übernahm. "Ich bewunderte seine Disziplin, auch sich selbst gegenüber, die er trotz und mit seiner Querschnittlähmung nach einem Attentat aufbrachte", erinnert sich Merkel an ihren langjährigen Minister.

"Wolfgang Schäuble hatte die Fähigkeit, weit über den Tag hinaus große politische Entwicklungen zu erkennen und zu gestalten. Ich trauere um einen Politiker, der unser Land in vielfältiger Weise geprägt hat. Er gehörte zu den Architekten der Deutschen Einheit", sagt die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (69, CDU).

Im Konrad-Adenauer-Haus trauert man um einen großen CDU-Politiker. © Jörg Carstensen/dpa

Zur Zeit des Mauerfalls war Schäuble als Bundesinnenminister (1989-1991) maßgeblich an der Deutschen Wiedervereinigung beteiligt.

Für die heutige Amtsinhaberin Nancy Faeser (53, SPD) ist Schäuble einer der "bedeutendsten Demokraten" und ein "großer Staatsmann". "Er verkörperte das demokratische Nachkriegsdeutschland wie wenige andere", so die SPD-Politikerin.

Als Thomas de Maizière (69, CDU) im Jahre 2009 das Ministerium von Schäuble übernahm, habe dieser ihm "ein erstklassig geführtes Innenministerium" übergeben. "Er hat unser Land geprägt, gestaltet und manchen Sturm ausgestanden. Wolfgang Schäuble war ein Patriot im besten Sinne des Wortes. Er war klug, belesen, kultur- und insbesondere musikbegeistert", sagt de Maizière.

Aus seiner Zeit als Finanzminister dürfte vielen Deutschen die Zeit der Schuldenkrise in Griechenland in Erinnerung geblieben sein, in der Schäuble mit seinem griechischen Amtskollegen Yanis Varoufakis (62) bitterhart über EU-Rettungspakete oder einen möglichen "Grexit" verhandelt hatte.



Dieses Engagement für Europa würdigt auch der heutige Finanzminister Christian Lindner (44, FDP): "Mit Wolfgang Schäuble verlieren wir einen Staatsmann und leidenschaftlichen Europäer. Er hat viele mit seiner Stärke beeindruckt, mit der er sein Schicksal getragen hat."