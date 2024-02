NSDAP-Sprache verwendet? Jetzt stehen die Termine für Höckes Gerichtsprozess fest

Halle (Saale) - Acht Monate ist es her, seit die Staatsanwaltschaft in Halle Anklage gegen Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke (51) erhob, weil er bei einer Rede die verbotene Losung der SA, der Sturmabteilung der NSDAP, verwendet haben soll. Nun steht fest: Ab April muss sich der Rechtsextremist vor Gericht verantworten.

Höcke, hier bei einer Kundgebung der extremistischen und islamfeindlichen Pegida-Bewegung, soll während einer öffentlichen Rede bewusst die verbotene Losung der Sturmabteilung (SA) der NSDAP verwendet haben. © Sebastian Kahnert/dpa

Für Höcke ist es nicht der einzige Prozess, in dem er sich aktuell verantworten muss. Erst am Donnerstag wurde bekannt, dass auch am Landgericht Mühlhausen in Thüringen eine Anklage gegen den 51-Jährigen zugelassen wurde. Der Vorwurf: Volksverhetzung.

Konkret geht es um einen Post von Höcke bei Telegram aus dem Jahr 2022, in dem es um eine Gewalttat in Ludwigshafen geht. Höcke schrieb dazu unter anderem: "Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weitverbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen 'Allahu Akbar' schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie in den 'ungläubigen' Gastgebern lebensunwertes Leben sehen."

Ein Termin für die Hauptverhandlung steht in diesem Fall noch nicht fest, das Gericht strebt die erste Jahreshälfte an.

Der Verfassungsschutz in Thüringen stuft Höcke als Rechtsextremisten ein. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gilt seine Partei als gesichert rechtsextrem.