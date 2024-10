Friedrich Merz auf CSU-Parteitag: "Das ist Sozialismus in Chanel"

Friedrich Merz (68), CDU-Bundesvorsitzender und Unionsfraktionsvorsitzender, sprach eine Stunde beim Parteitag der CSU. © Peter Kneffel/dpa

In seiner rund einstündigen Rede müht sich Merz, auch "aus der Seele" der CSU zu sprechen: So fordert er eine neue Ernsthaftigkeit bei der inneren und äußeren Sicherheit in Deutschland ("oberste Priorität"), besteht auf Zurückweisungen an den Grenzen ("will eigentlich keinen Migrations- und Einwanderungs-Wahlkampf") und nennt Ängste von Juden im Land eine "inakzeptable Schande für Deutschland".



Doch anders als Markus Söder (57) ist Merz bei vielen Themen darum bemüht, nicht die in der CSU so gerne gehörten Attacken zu wiederholen, sondern schlägt differenziertere Töne an.

So betont er bei der Migration, dass nicht die Mehrheit der Flüchtlinge die Ursache für "überproportionale Kriminalitätsraten" sei, vielmehr gehe das Problem von einer Zahl junger Männer aus, die häufig auch keine echten Gründe für eine Flucht nach Deutschland vorweisen könnten.

Auch bei dem in der CSU so vielfach betriebenen Grünen-Bashing sucht Merz nach einem Mittelweg. Zwar erklärt er, dass auch aus seiner Sicht eine Zusammenarbeit mit den Grünen, "so, wie sie heute da sind", nicht denkbar sei, er vermeidet aber kategorische Absagen.

Anders sieht es bei der AfD aus: "Wir würden die Seele der Union verkaufen, wenn wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten." Die AfD sei ausländerfeindlich, rechtsradikal und "im Kern antisemitisch" und daher keine Alternative, sondern der Abstieg für Deutschland.

Aber auch das, was das Bündnis Sahra Wagenknecht wolle, widerspreche der Unions-Überzeugung. "Das ist Sozialismus in Chanel."