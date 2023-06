CDU-Vize widerspricht Friedrich Merz: "AfD ist Hauptgegner"

Berlin - Wenn das keine harschen Widerworte sind! Erst kürzlich hatte CDU-Chef Friedrich Merz (67) die Grünen zum Hauptgegner der Christdemokraten deklariert. Doch mit dieser These seines Vorgesetzten kann sich der stellvertretende Bundevorsitzende Andreas Jung (48, CDU ) überhaupt nicht anfreunden.

Andreas Jung (48) richtet sich mit deutlichen Worten an seinen Vorgesetzten Friedrich Merz (67). © Jörg Carstensen/dpa

Das riecht nach einem innerparteilichen Konflikt.

Die CDU steht politisch gesehen in der Mitte der Parteienlandschaft. Aus diesem Grund ist sie auch bemüht, sich vom linken und rechten Spektrum gleichermaßen abzugrenzen.

Trotz häufiger Abgrenzungsversuche in Richtung der AfD hatte der Parteivorsitzende der Union, Friedrich Merz, erst unlängst eine klare Botschaft an die Grünen gesendet und diese auf absehbare Zeit als den Hauptgegner in der Bundesregierung bezeichnet.

In der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" am Donnerstagabend konterte nun der CDU-Abgeordnete Andreas Jung seinem eigenen Chef.

Jung sieht den ideologischen Hauptgegner der CDU eindeutig in der rechtspopulistischen AfD. Dabei will der Rechtsanwalt auch klare Kante gegen die Linke zeigen, diese gelte es nach seinen Worten nämlich ebenso zu bekämpfen.