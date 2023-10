Vorhang auf für Deutschlands neues Traumpaar: Asyl- statt "Elite-Partner"

Berlin - In diesem Wochenrückblick lässt TAG24 -Redakteur Malte Kurtz (28) die politischen Highlights Revue passieren und betrachtet die Entwicklungen in Deutschland sowohl kritisch als auch mit einem Augenzwinkern.

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD, l.) hat ein Auge auf CDU-Chef Friedrich Merz (67, r.) geworfen. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Bekommt Deutschland ein neues Traumpärchen? Dieser Eindruck entsteht nach dem Spitzentreffen zur Asylpolitik im Kanzleramt zwischen Bund, Ländern und Opposition. Im Mittelpunkt: Kanzler Olaf Scholz (65, SPD) und Oppositionsführer Friedrich Merz (67, CDU).

"Wir haben den Eindruck mitgenommen, dass der Bundeskanzler jetzt wirklich ernsthaft über die Begrenzung des Zuzugs nach Deutschland sprechen will", erklärte der CDU-Chef nach dem Treffen gegenüber dem ZDF.

Es sei zudem auch "atmosphärisch ein sehr gutes Gespräch" gewesen. Da knistert es doch! Auch Scholz meldete sich nach den Gesprächen auf X (ehemals Twitter) zu Wort und sprach von einem "freundlichen und konstruktiven Umgang". Romantik pur.

Nach all dem Ehestreit in seiner Ampel-Koalition scheint der Kanzler nun endlich den richtigen Partner gefunden zu haben. Die Frage, die Scholz nun auf einem kleinen Zettelchen unterm Tisch an Merz weiterreichen sollte, lautet: "Willst du mit mir bei der nächsten Wahl koalieren? Ja, nein, vielleicht."