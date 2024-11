Ampel-Ende: Mehrheit der Deutschen will möglichst rasch Neuwahlen

Mainz - Mit dem Rauswurf von Finanzminister Christian Lindner (45, FDP) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) die Ampel-Bundesregierung gesprengt , er strebt Neuwahlen an. Eine aktuelle Umfrage für das ZDF-Politbarometer zeigt jedoch, dass der Kanzler von vielen Bürgern nicht als Sieger gesehen wird - die FDP aber noch weniger. Zugleich fordert eine Mehrheit einen möglichst frühen Wahltermin.

Noch deutlicher wird allerdings die FDP als Verliererin der jüngsten Ereignisse angesehen: Als "eher geschwächt" sehen 74 Prozent die Liberalen an, nur 16 Prozent halten die Partei für "eher gestärkt".

Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hat 1231 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt, wie der Mainzer Fernsehsender am heutigen Freitag mitteilte. Die Ergebnisse seien "repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland".

Die Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (45, FDP) wird von einer Mehrheit der Befragten begrüßt. © ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Den Rauswurf von Christian Lindner durch Olaf Scholz findet hingegen eine deutliche Mehrheit von 59 Prozent gut, während 27 Prozent die Entlassung des Bundesfinanzministers als "nicht gut" bezeichneten.

Die Schuld für das Ende der Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP sieht der größte Teil der Befragten (39 Prozent) bei allen drei Parteien gleichermaßen. Ein nur etwas kleinerer Teil (31 Prozent) sieht die Schuld jedoch vor allem bei der FDP, 15 Prozent sehen die Grünen in der Verantwortung, 10 Prozent die SPD.

Trotz der jüngsten Turbulenzen in der Bundespolitik zeigt die Projektion der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer allerdings nur leichte Veränderungen hinsichtlich der grundsätzlichen Zustimmungswerte der einzelnen Parteien.

Wenn "am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre", erhielte die SPD 16 Prozent, derselbe Wert, den die Sozialdemokraten auch bei der Projektion für das Politbarometer im Oktober erhielten. Auch die Zahlen für AfD (18 Prozent), Linke (4 Prozent) und FDP (3 Prozent) sind im Vergleich zum Oktober unverändert.

Hingegen können CDU/CSU mit 33 Prozent ein leichtes Plus von 2 Prozentpunkten zum Vormonat verzeichnen, die Grünen mit 12 Prozent ein Plus von 1 Prozentpunk. Das BSW kommt in der aktuellen Projektion auf 6 Prozent und verliert damit 2 Prozentpunkte im Vergleich zum Oktober.