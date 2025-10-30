US-Präsident Trump kündigt Atomwaffentests an!

Säbelrasseln oder Zeitenwende? Präsident Trump will Ansehen und Schlagkraft des US-Militärs erhöhen. Jetzt kündigt der Präsident neue Atomwaffentests an.

Von Anna Ringle, Lars Nicolaysen, Franziska Spiecker Gyeongju (Südkorea) - US-Präsident Donald Trump (79) hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder.



US-Präsident Donald Trump (79) kündigte Atomwaffentests auf Truth Social an. Das Foto zeigt ihn auf dem Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation (APEC) in Südkorea. © Ng Han Guan/AP/dpa Er habe das jüngst in Kriegsministerium umbenannte Verteidigungsministerium angewiesen, Tests "auf gleicher Basis" durchzuführen, schrieb Trump weiter. Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst offen. Sollten die USA tatsächlich erstmals seit mehr als 30 Jahren erneut Atomwaffentests durchführen, könnten sich auch andere Atommächte aus der Deckung wagen. Die Ankündigung des US-Präsidenten kam nur kurz vor einem Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping (72) in Südkorea. Während des Treffens beantwortete Trump eine Frage von Journalisten zu den angekündigten Atomwaffentests nicht. Die USA und China sind wie Russland etablierte Atommächte, genauso Großbritannien und Frankreich. Donald Trump Trump-Schock im Kampf gegen die Drogen: "Wir werden die Leute einfach umbringen" Der bisher letzte Atomtest der USA war am 23. September 1992 auf dem Gelände durchgeführt worden, das heute als Nevada National Security Site bekannt ist. Im selben Jahr hatte der damalige US-Präsident George H. W. Bush ein Moratorium für unterirdische Atomtests verkündet.

Russland testete atomare Langstreckenrakete

Russland: eine strategische russische Atomrakete bei einer Militärparade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz. © Yuri Kochetkov/EPA/dpa Die USA haben jedoch die Möglichkeit, Tests auf demselben Gelände wieder aufzunehmen. Dem wissenschaftlichen Dienst des US-Kongresses zufolge ist der Präsident unter bestimmten Bedingungen befugt, einen Atomaffentest zu erlauben. Im US-Parlament regte sich unmittelbar nach der Ankündigung des Republikaners bereits erster Widerstand. "Absolut nicht. Ich werde ein Gesetz einbringen, um dem ein Ende zu setzen", schrieb die demokratische Kongressabgeordnete aus Nevada, Dina Titus (75), auf der Plattform X. Erst vor einigen Tagen hatte Kremlchef Wladimir Putin (73) erklärt, der Test der atomaren Langstreckenrakete Burewestnik sei geglückt. Sie wurde nach russischen Angaben im Verlauf eines jüngsten Manövers russischer Atomstreitkräfte am 21. Oktober getestet. Donald Trump "Keine Könige": Millionen gehen in den USA gegen Trump auf die Straße Bei einer Besprechung mit dem russischen Generalstab betonte Putin die militärische Stärke der Atommacht Russland. Bei dem russischen Test handelte es sich aber um die Erprobung eines neuen Trägersystems, nicht um den Test einer Atomwaffe.

Abrüstungsvertrag läuft aus