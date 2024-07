Üble Versprecher von Biden: US-Präsident nennt Selenskyj "Putin" und spricht von "Vizepräsident Trump"

Washington - Dicker Fauxpas mitten im Wahlkampf : US-Präsident Joe Biden (81) hat am letzten Tag des Nato-Gipfels an einer wichtigen Stelle seiner Rede ausgerechnet den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (46) mit dem Namen "Putin" angesprochen. Es blieb nicht sein einziger Versprecher …

US-Präsident Joe Biden (81) leistete sich einen ungünstigen Fauxpas. © dpa/AP | Matt Rourke

Als Biden das Wort an Selenskyj richtete, sagte er: "Nun übergebe ich das Wort an den Präsidenten der Ukraine, der ebenso viel Mut wie Entschlossenheit besitzt. Meine Damen und Herren: Präsident Putin."

Im US-Wahlkampf - der sich zum Pech der Demokraten weniger mit den Verfehlungen des vorbestraften Ex-Präsidenten Donald Trump (78) beschäftigt, sondern vor allem mit Bidens Alter - der nächste dicke Stein, den sich der 81-Jährige selbst in den Weg legt.

Immerhin: Noch während er sich vom Rednerpult abwendete, bemerkte Biden seinen Fehler. Er versuchte die Situation zu retten, in dem er behauptete, er sei einfach so darauf konzentriert, Putin zu besiegen. Selenskyj reagierte gefasst, erklärte am Mikro in Richtung Putin: "Ich bin besser."

Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD), der mit Biden und Selenskyj auf der Bühne stand, stutzte bei dem Versprecher, kommentierte den Vorfall nüchtern: "Versprecher passieren."

Spätestens seit einem TV-Duell gegen Trump vor wenigen Wochen zweifeln viele Wähler in den USA an der körperlichen und vor allem geistigen Fitness des US-Präsidenten. Auch beim Nato-Gipfel blieb der Putin-Versprecher nicht der einzige Aussetzer des Demokraten.