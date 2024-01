Bauernproteste in Erfurt: Welche Auffahrten schon dicht sind

Am Montag wollen hunderte Landwirte mit Traktoren die Straßen in Thüringen blockieren. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Von Christian Rüdiger, Carsten Jentzsch

Erfurt - Am heutigen Montag wollen hunderte Landwirte mit Traktoren den Verkehr in Thüringen weitgehend lahmlegen. Das Wichtigste im Überblick!

In ganz Thüringen wird demonstriert! Nicht nur an Autobahnauffahrten wird der Verkehr mitunter lahmgelegt: In Bad Salzungen (Wartburgkreis) geht an der Kreuzung B62 - B285 - Langenfelder Straße gar nichts mehr, wie eine Leserin TAG24 schilderte. Die Kreuzung wird von Traktoren und Lastwagen blockiert. Rettungsgassen seien jedoch gebildet worden, hieß es.

Die Kreuzung B62 - B285 - Langenfelder Straße im Wartburgkreis wird blockiert. © privat

8. Januar 7.32 Uhr: Traktoren blockieren Auffahrten zur A9

Bei Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) blockierten nach Angaben von News5 rund 100 Traktoren und Lastwagen die Auffahrten zur A9. Die Protestierenden machten dabei mit Sirenen und Hupen auf sich aufmerksam. Zwei Streifenwagen der Polizei seien vor Ort gewesen, hieß es.

Die Auffahrt zur A9 wird bei Bad Lobenstein blockiert. © NEWS5/Fricke

8. Januar, 7.18 Uhr: Über ein Dutzend Verkehrsmeldungen

"Momentan läuft es noch etwas", sagte eine Sprecherin der Thüringer Autobahnpolizei TAG24 - angesprochen auf die aktuelle Lage an und auf den Autobahnen in Thüringen. Auch rund um die Autobahnen sollten sich Verkehrsteilnehmer auf stockenden Verkehr einstellen. Auf der Seite des ADAC bestehen aktuell bereits über ein Dutzend Verkehrsmeldungen für Thüringen, die auf dichten Verkehr hinweisen. Der Zeitverlust liegt den Angaben nach mitunter bereits im zweistelligen Minutenbereich.

Wo und wann wird am Montag protestiert?

Mit ihrer Aktion wollen die Landwirte gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestieren. © Bodo Schackow/dpa Wegen der geplanten Demonstration ist thüringenweit mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Der Thüringer Bauernverband geht davon aus, dass sich ab 5 Uhr morgens bis zu 1000 Landwirte mit ihren Traktoren aus allen Regionen auf den Weg nach Erfurt machen. Ab 8 Uhr sollen sich alle Traktoren am Juri-Gagarin-Ring versammeln. Um 11 Uhr ist einer Kundgebung an der Kreuzung zur Löberstraße geplant, so die Planungen des Bauernverbandes. Wegen der Anzahl an Traktoren müssen Verkehrsteilnehmer und Fahrgäste des öffentlichen Personennahverkehrs mit Staus und Verspätungen rechnen. Thüringen Parken war kostenlos, trotzdem massig Strafzettel verteilt: Stadt entschuldigt sich Laut den Erfurter Stadtwerken kann es auch mit Schulverkehr zu Behinderungen kommen.

Mit welchen Einschränkungen ist am Montag in Thüringen zu rechnen?

Wegen der Proteste kann es am Montag zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen auf Thüringens Straßen kommen. © Bodo Schackow/dpa Aufgrund der Anreise aus allen Landesteilen sowie der Rückfahrt rechnet die Thüringer Polizei ab 5 Uhr mit Verkehrseinschränkungen. Laut den Beamten sollen besonders folgende Straßen betroffen sein: A4 in Richtung Erfurt (Schwerpunkte bei Gera und am Hermsdorfer Kreuz)

A9 in Richtung Hermsdorfer Kreuz

Bundesstraße 4 zwischen Nordhausen und Erfurt

Bundesstraße 7 zwischen Altenburg und Schmölln (Versammlungen an den A4-Auffahrten Schmölln und Ronneburg)

B7 zwischen Gotha und Erfurt

B88 in Richtung Jena

B176 zwischen Bad Langensalza und Andisleben

B243 bei Mackenrode (LK Nordhausen) aufgrund einer Versammlung von Landwirten

B247 zwischen Teistungen und Bad Langensalza In Erfurt ist in der Innenstadt wegen der angemeldeten Demo zwischen 8 Uhr und 11 Uhr mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen. Der Juri-Gagarin-Ring ist den Angaben nach ab 6 Uhr größtenteils gesperrt. Thüringen Kinderleiche in Garten gefunden: Junge Mutter und ihr Partner mehr denn je im Fokus der Ermittler Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, sich alternative Routen zu überlegen. Zu konkreten Umleitungen ist nichts bekannt.

Warum protestieren Bauern in Thüringen und ganz Deutschland?

Klaus Wagner, Präsident des Thüringer Bauernverbandes, geht die Teilrücknahme nicht weit genug. © Bodo Schackow/dpa Grund für die großflächigen Bauernproteste sind die geplanten Einsparungen der Bundesregierung, die nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes Einsparungen im Bundeshaushalt vornehmen muss. Von den Sparplänen der Ampel-Koalition sind auch die Landwirte betroffen. Die Steuervergünstigungen für Agrardiesel sollen schrittweise reduziert werden. Auch die Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft sollte abgeschafft werden. Darauf soll nun jedoch verzichtet werden. Die Kürzung der Agrarsubventionen wurde am Donnerstag teilweise zurückgenommen, nachdem die Landwirte bereits im Dezember gegen die Sparmaßnahmen demonstriert hatten. Das Entgegenkommen der Bundesregierung reicht den Bauern allerdings nicht. "Die Teilrücknahme erfüllt unsere Forderung nicht", sagte Klaus Wagner, der Präsident des Thüringer Bauernverbandes. Die Aktionswoche, die am 8. Januar beginnt, soll am 15. Januar mit einer Großdemonstration in Berlin ihr vorläufiges Ende finden.