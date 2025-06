Unwetter ziehen über Sachsen: Land unter in Teilen von Aue

Umgekippte Bäume versperren manch eine Straße. © Niko Mutschmann

Genaueres konnte der Mann am Abend noch nicht sagen, da die vielen Einsätze später analysiert und ausgewertet werden müssten.

"Das tobt ordentlich", wurde ein Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau gegenüber der Deutschen Presseagentur am Abend deutlicher.

In Auerbach sei laut ihm ein Auto von einem Baum getroffen worden. Ebenso ein Baugerüst sei dort an einem Wohngebäude umgestürzt. Zudem habe in Treuen ein eingestürzter Schornstein mehrere Autos beschädigt.

In den nächsten Stunden soll es weiter in Sachsen donnern und blitzen. Eine Schadensbilanz dürfte also frühestens am Montagmorgen gezogen werden können.

Erstmeldung von 20.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 20.48 Uhr