Cremige Verführung: Schnelles Rezept für Lotus Cheesecake ohne Backen

Schritt 1

Die Backform mit Backpapier auslegen und den Rand leicht einfetten. Kekse in einen Beutel füllen, verschließen und mit einem Nudelholz zerkleinern. Butter in der Mikrowelle schmelzen und anschließend zusammen mit den Keksbröseln in eine Schüssel geben. Alles gut vermischen. Das Gemisch gleichmäßig auf dem Boden der Backform verteilen und mit einem Löffel oder einem Glas festdrücken. Die Form in den Kühlschrank stellen.