Saftigen Walnusskuchen backen: Omas Geheimnis ist gelüftet
Omas Walnusskuchen ist der perfekte Familienkuchen. Leicht zu backen und mit einer großen Portion Kindheitserinnerungen verströmt dieser Kuchen einen Hauch von Herbst.
Rezept für Omas Walnusskuchen
Zimt schenkt diesem Walnusskuchen ein besonderes Herbstaroma, der Schuss Milch macht den Kuchen besonders saftig. Wer es im Sommer etwas fruchtiger mag, kann auch ein wenig geriebenen Apfel oder Orangenzesten in den Teig geben.
Vorbereitungszeit
15 Min.
Kochzeit/Backzeit
50 Min.
Gesamtzeit
65 Min.
Menge
6 Person(en)
Zutaten
- 250 g Mehl
- 250 g Margarine
- 150 g Zucker
- 1 Pck. Backpulver
- 4 Eier
- 200 g fein gemahlene Walnüsse
- 100 ml Milch
- 1 TL Zimt
- 2 EL Paniermehl
- 2 EL Puderzucker
Zubereitung
Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Anschließend die Gugelhupf-Form mit etwas Butter oder Öl einfetten und mit Paniermehl bestreuen.
In einer großen Schüssel die trockenen Zutaten (Mehl, Backpulver, gemahlene Walnüsse, Zimt und Zucker) miteinander vermengen.
Mit einem Handrührgerät in einer zweiten Schüssel die weiche Margarine mit dem Zucker verrühren. Die Eier einzeln und nacheinander vorsichtig für jeweils ungefähr 30 Sekunden unterrühren.
Schritt für Schritt die trockenen Zutaten sowie die Milch zum Rest geben und solange verrühren bis die Konsistenz passt.
Den Teig in die vorbereitete Form geben und für 50 bis 60 Minuten in den Ofen stellen. Die Stäbchenprobe gibt Aufschluss darüber, wann Omas Walnusskuchen gut ist.
Den Kuchen nun vorsichtig aus der Form lösen und zum Abkühlen auf ein Gitter stürzen. Vor dem Servieren verleiht ein Hauch Puderzucker dieser süßen Sünde noch den perfekten optischen Glanz.
Titelfoto: 123RF/qwartm