Buchstaben lernen: 7 hilfreiche Tipps & Ideen für Eltern und Kinder

Dabei können Eltern ihrem Kind die Welt der Buchstaben so spielerisch wie möglich näher bringen. Mit den richtigen Tricks und Methoden können Kinder Buchstaben lernen, ohne es als Anstrengung zu empfinden.

Fragt man Erstklässler, warum sie sich so auf den ersten Schultag freuen, bekommt man neben Antworten wie Freunde treffen, eine üppig gefüllte Schultüte und jetzt groß zu sein, auch Aussagen darüber, dass sie nun richtig Lesen, Schreiben und Rechnen lernen werden.

Ein Großteil der Kinder kann es kaum abwarten, bis es für sie endlich so weit ist, zum ersten Mal zur Schule zu gehen.

Grundsätzlich gibt es aber ein paar tolle Möglichkeiten, sein Kind zu unterstützen, sobald es Buchstaben lernen will und soll.

Außerdem ist es wichtig, jedes Kind individuell in seiner Entwicklung zu betrachten und es nicht fortwährend mit Altersgenossen zu vergleichen. Denn jedes Kind hat seine eigene Lerngeschwindigkeit.

Gerade wenn ein Kind im Vorschulalter besonders großes Interesse an Büchern zeigt, können Eltern damit beginnen, ihrem Sprössling Laute und Buchstaben beizubringen. Dabei sollte jedoch immer der Spaß im Vordergrund stehen und kein Druck erzeugt werden.

Seinem Kind regelmäßig etwas vorzulesen, kann schon dazu führen, die Neugier auf die Buchstaben zu wecken und den Wunsch zum selbstständigen Lesen zu fördern.

Als Ritual kann beispielsweise jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen werden. Das hat sogar noch den positiven Nebeneffekt, dass das Kind zur Ruhe kommt und besser einschläft. Gleichzeitig verbringt man wertvolle Zeit miteinander.

Wer als gutes Beispiel vorangeht und öfter mal ein Buch oder eine Zeitung in die Hand nimmt, statt vorrangig vorm Fernseher oder Computer zu sitzen, kann bei Kindern das Interesse am Lesen und somit auch an Buchstaben durchaus erhöhen.

