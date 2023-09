Er fliegt nicht? Tipps zum Drachen steigen lassen mit Kindern

Tipp: Wenn das Kind es allein nicht schafft, seinen Drachen abheben zu lassen, sollte ihm eine zweite Person helfen. Diese hält den Drachen in Startposition und lässt ihn dann los, wenn das Kind ihn an der Leine nach oben zieht.

#6 Um den Drachen wieder einzuholen, muss die Leine schlaff werden. Dazu geht man einfach ein paar Schritte in Richtung des Drachens und holt so die Leine nach und nach wieder zurück. Dadurch sollte der Drachen von allein sinken.

#4 Schließlich wird erst etwas vorsichtiger und dann fester an der Leine gezogen, damit diese an Spannung gewinnt. Der Drachen sollte jetzt vom Wind zum Abheben gebracht werden und hoch in die Luft steigen.

Bei all dem Spaß, den das Drachenfliegen mit sich bringt, sollte wie bei vielen anderen Freizeitaktivitäten auch in puncto Sicherheit unbedingt auf einige Dinge geachtet werden - damit aus strahlenden Kinderaugen nicht plötzlich Tränen fließen.

Es gibt durchaus Tage, an denen viele Familien die Idee vom Drachensteigen haben. Da kann es mancherorts relativ voll werden. Hier ist es wichtig, ausreichend Abstand zu anderen Personen oder auch Tieren zu halten. Dadurch wird einerseits die Verletzungsgefahr beim Herumrennen minimiert und andererseits das Risiko verringert, dass sich Drachen in der Luft ineinander verheddern. Alternativ sucht man sich einen weniger überfüllten Ort.

Die Drachenschnur hat es manchmal in sich. Da sie relativ dünn und je nach Windstärke bisweilen äußerst straff gespannt ist, kann sie im Laufe der Zeit in die Hände einschneiden, was meist sehr schmerzhaft ist. Durch das Tragen von Handschuhen können die Hände davor besser geschützt werden. Zudem werden gerade an kühleren Tagen die Finger länger warm gehalten.

Außerdem sollte möglichst festes Schuhwerk getragen werden. Damit sind die Füße beim Herumtollen besser vor herumliegenden Steinen oder Sonstigem geschützt.