Weihnachten ohne Stress: 10 Familientipps für Heiligabend

"Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent" heißt es in einem bekanntem Weihnachtslied. Neben dieser Vorfreude kommt zur Adventszeit für Kinder aber noch große Ungeduld dazu. Praktische Tipps für ein stressfreies Weihnachten mit Kindern sind in diesem Beitrag zusammengefasst.

Damit die besinnliche Zeit nicht in allzu viel Stress oder Gequengel ausartet, können die folgenden Tipps zu Hilfe genommen werden.

Ihr Glaube an den Weihnachtsmann, das Christkind, die Weihnachtselfen und Engel versetzt Kinder jedes Jahr aufs Neue ins Staunen.

In der Weihnachtszeit ist ein strukturierter Tagesablauf nicht immer möglich. Einkäufe müssen erledigt, Geschenke verpackt, der Weihnachtsmarkt besucht und das Festtagsessen vorbereitet werden. Zudem stehen oft mehrere Verwandtschaftsbesuche auf der Tagesordnung. Nicht zuletzt können die vielen Geschenke so manches Kind leicht überfordern.

An den Weihnachtstagen wird viel geschlemmt, wobei die Zubereitung für das Festtagsessen oft sehr aufwändig ist und entsprechend Zeit in Anspruch nimmt. Aber wer möchte schon den Heiligabend und die Feiertage nur in der Küche verbringen? Schließlich steht die Familie und die gemeinsame Zeit im Vordergrund.

Den Kindern ist es vermutlich eh egal, was zum Essen auf den Tisch kommt, für sie haben wohl die Geschenke oberste Priorität. Natürlich soll das Essen trotzdem schmecken. Um aber möglichst wenig Stress damit zu haben, können so manche Gerichte bereits am Vortag vorbereitet werden.

Wenn Weihnachten mit Kindern gefeiert wird, ist ebenso davon abzuraten, neue bzw. exotische Speisen auszuprobieren. Hier sollte man lieber auf altbewährtes setzen.

Nützliche Tipps für ein gelungenes Festtagsmenü für Kinder liefert dieser Beitrag:

