Das ist der richtige Zeitpunkt, um Kartoffeln zu pflanzen

Kartoffeln gehören einfach in jeden Selbstversorgergarten oder solche, die es werden sollen. Wer seine ersten eigenen Kartoffeln pflanzen will, hat sicher einige Fragen. Allen voran: Wann pflanzt man Kartoffeln?

Kartoffeln gehören in Deutschland zum beliebtesten Gemüse - obwohl es eigentlich gar keines ist.

Kartoffeln werden im Frühling gepflanzt, wenn der Boden aufgetaut und eine gewisse Temperatur - nämlich etwa acht bis zehn Grad - erreicht hat.

Entscheidend ist dabei, ob die Kartoffeln vor dem Pflanzen vorgekeimt sind oder nicht. Bei vorgekeimten Kartoffeln reicht in der Regel eine Bodentemperatur von sieben Grad. Für nicht vorgekeimte bedarf es mindestens zehn Grad.

In milderen Regionen kann es schon im März oder April so weit sein, in kühleren erst ab Mai.

Zudem ist die Pflanzzeit auch von der Sorte abhängig. Dabei unterscheidet man zwischen Früh- und Spätkartoffeln.