Diese 10 Fehler sollte man bei der Gartenarbeit vermeiden

Zu jeder startenden Gartensaison finden sich neue Hobbygärtner, die vermutlich noch leicht ahnungslos in die Gartenarbeit starten.

Tipp: Ist man sich nicht sicher, kann man mit dem Finger testen, ob die oberen zwei Zentimeter Erde noch feucht sind. Ist das der Fall muss in der Regel nicht gegossen werden.

Achtung: Häufig wird vergessen, dass immergrüne Pflanzen auch im Winter an frostfreien Tagen gegossen werden müssen.

Wann?

Auch der Zeitpunkt der Bewässerung ist wichtig. In der Mittagssonne verdunstet das Wasser meist viel zu schnell oder die Blätter können dabei verbrennen. Es ist also wichtig, den richtigen Zeitpunkt, um den Garten zu gießen, zu beachten.

Wie?

Gegossen wird in der Regel außerdem nah an der Pflanze, beziehungsweise am Boden, um Verbrennungen oder ein Faulen zu verhindern.