Schutz gegen Eiseskälte: Muss man seine Daunenjacke nach jedem Schnee waschen?

Muss man eine Daunenjacke waschen, wenn sie einmal richtig nass geworden ist oder schadet ihr das sogar? TAG24 verrät alles zu Waschen und Trocknen.

Von Marcel Nasser

Will man von seiner liebsten Jacke mit Daunen für eine lange Zeit vor eisiger Kälte geschützt sein, muss man eine Daunenjacke richtig waschen und trocknen. Ansonsten ist sie schnell hinüber! Aber wie geht das und wie oft ist es wirklich nötig? Wie man andere Dinge richtig säubert, steht übrigens im Reinigungsratgeber.

Warum brauchen Daunenjacken eine spezielle Behandlung?

Wie oft muss man eine Daunenjacke waschen? © 123RF/ayphoto Die Daunen in einer Jacke bestehen aus dem Eiweiß Keratin. Dieses würde beim Waschen mit herkömmlichem Waschmittel zu Schaden kommen, weil es das Enzym Protease enthält, das eiweißbasierten Schmutz lösen soll. Da es sich bei Daunen generell um empfindliches Material handelt, kann man eine Daunenjacke nicht wie viele andere Kleidungsstücke kopflos mit in die Waschmaschine schmeißen. Es gilt einiges zu beachten. Wie oft muss man eine Daunenjacke waschen? Reinigungsratgeber Noch nie oder lange nicht mehr getan? So solltest Du die Haarbürste reinigen Faustregel: So oft wie nötig und so selten wie möglich. Man wäscht sie also erst, sobald sie schmutzig ist oder muffig riecht. Im Alltag reicht es oft aus, sie zu lüften und offensichtlichen Schmutz mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abzuwischen - auch wenn sie nach einem Schneefall mal etwas nasser ist. Selbst wenn man sie regelmäßig beim Sport braucht, sollte man mit ein bis zwei Wäschen im Jahr auskommen.

Daunenjacke waschen: Anleitung

Generell sollte man die Waschzeichen auf einem Pflegeetikett beachten. Hat eine Daunenjacke keines mehr, dann sollte man sie so waschen: 1. Schritt: Die Daunenjacke auf links drehen und dann einzeln - ohne weitere Wäsche - in die Maschine packen. 2. Schritt: Idealerweise ein spezielles Daunenwaschmittel verwenden. Ansonsten Woll- oder Feinwaschmittel nutzen. Ohne Weichspüler waschen. Achtung! Nutzt man kein spezielles Waschmittel für Daunen, muss man unbedingt die Inhaltsstoffe checken. Es darf keine Proteasen enthalten.

Idealerweise checkt man vor dem Waschen das Pflegeetikett einer Daunenjacke. © 123Rf/rh2010

3. Schritt: Programm für Fein- oder Wollwäsche wählen, das bei maximal 30 Grad Celsius läuft und eine Schleuderzahl von 600 nicht überschreitet. 4. Schritt: Nach der Hauptwäsche empfiehlt sich ein zusätzlicher Spülgang. 5. Schritt: Daunenjacke sehr behutsam aus der Wäschetrommel holen. Andernfalls können Nähte durch nassen, schweren Stoff reißen.

Trockner und Tennisbälle: Daunenjacke trocknen wie ein Profi

Nach dem Waschen ist es wichtig, eine Daunenjacke sorgfältig zu trocknen. Das klappt am besten in einem Wäschetrockner mit ausreichend Fassungsvermögen. Ist die eigene Maschine zu klein, kann man in einen Waschsalon gehen oder die Jacke bei Freunden, Familie oder Bekannten mit passendem Trockner trocknen.

Wichtig: Für Waschen und Trocknen einer Daunenjacke sollte die jeweilige Maschine ein Fassungsvermögen von mindestens sechs Kilogramm haben, besser wären sieben oder acht.

1. Schritt: Daunenjacke gemeinsam mit drei Tennisbällen in den Trockner packen. Sie sorgen dafür, dass Daunen weniger verklumpen. 2. Schritt: Ein passendes Programm (siehe Pflegeetikett) des Trockners wählen. Hat man keine Info, sollte man bei einer Temperatur von 30 bis 60 Grad trocknen. 3. Schritt: Den Trockner etwa alle 20 Minuten stoppen, um die Jacke herauszunehmen und aufzuschütteln. 4. Schritt: Trocknen und Aufschütteln so oft wiederholen, bis die Daunenjacke nur noch leicht feucht ist. Das kann einige Stunden in Anspruch nehmen. 5. Schritt: Die noch feuchte Jacke zum endgültigen Trocknen ausgebreitet auf einen Wäscheständer legen. Über Nacht trocknen lassen, gern auch an der frischen Luft.

Lesetipp: Ob Daunenjacke und Co. auch bei Minusgraden raus dürfen, steht unter: Sollte man Wäsche bei Frost trocknen?

Daunenmantel waschen und trocknen

Bei einem Daunenmantel geht man genau so vor wie bei einer Daunenjacke. Es ist also wichtig, behutsam zu agieren und das Gewicht des Mantels zu bedenken. Einen schweren Daunenmantel wäscht man besser in einem Waschsalon, wo Maschinen in der Regel ein größeres Fassungsvermögen haben. Gleiches gilt für das Trocknen.

FAQ: Das musst Du wissen, um eine Daunenjacke zu waschen

Wie wasche ich eine Daunenjacke in der Waschmaschine? Eine Daunenjacke wäscht man mit speziellem Daunenwaschmittel nur einzeln in der Waschmaschine. Es empfiehlt sich ein Programm, das bei maximal 30 Grad und mit einer Schleuderzahl von höchstens 600 läuft. Darf man eine Daunenjacke mit Weichspüler waschen? Nein, Weichspüler würde Daunen verkleben, ihre Struktur zerstören und dafür sorgen, dass sie nicht mehr so gut wärmen. Wie bekommt man eine Daunenjacke nach dem Waschen wieder fluffig? Damit eine Daunenjacke fluffig bleibt oder wieder wird, gehört sie nach dem Waschen mit zwei bis drei Tennisbällen in den Trockner. Alle 20 Minuten unterbrechen und die Jacke aufschütteln. Das Ganze mehrmals wiederholen: trocknen, aufschütteln, ... Kann man mehrere Daunenjacken gleichzeitig waschen? Das hängt von Jackengröße und Fassungsvermögen der Waschmaschine ab. In einer großen Maschine kann man z. B. mehrere Kinderjacken waschen, sofern sie nicht mehr als bis zur Hälfte gefüllt ist. In der Regel sollte man eine Daunenjacke aber lieber einzeln waschen.

Bei Daunenjacken empfehlen sich Programme für Woll- oder Feinwäsche und ein Extraspülgang. © 123RF/boettcher