Sollte man Wäsche bei Frost trocknen oder lieber nicht?

In der Wohnung ist es allerdings einfach wärmer. Das macht das Aufhängen der Wäsche angenehmer und drinnen trocknet sie auch schneller, oder? Schließlich fehlen draußen schlicht die hohen Temperaturen zum Trocknen.

Dabei muss man gar nicht mehr so oft wie in den wärmeren Monaten wie gestochen aufspringen und hektisch die Wäsche draußen abhängen, wenn man von Regen überrascht wird.

Frost eignet sich hervorragend zum Trocknen von Wäsche. Insbesondere bei etwas Wind und Sonne sollte man die Wäsche auch im Winter draußen trocknen.

Bei eisigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sorgt der physikalische Vorgang der Sublimation dafür, dass Wäsche trocknet. Das Wasser im Wäschestück gefriert und entweicht in gasförmigen Form in die Luft, ohne zuerst vom festen in den flüssigen Zustand zu wechseln. Das ist häufig als aufsteigender Wasserdampf sichtbar. Dafür ist jedoch Eiseskälte mit Temperaturen unter null Grad Celsius nötig.

Herbst- und milde Wintertage über dem Gefrierpunkt mit Temperaturen bis zu zehn Grad sind weniger geeignet, weil die Luft meist zu feucht ist.