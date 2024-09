Waschmaschine oder per Hand: Wie darf man den Duschvorhang waschen?

Wenn man einen Duschvorhang waschen will, kommen die ✓Waschmaschine, ✓Handwäsche und ✓Hausmittel infrage. TAG24 klärt auf.

Von Marcel Nasser

Das wunderbare Gefühl einer entspannenden Dusche ist deutlich weniger schön, wenn ein Vorhang total schmutzig oder verfärbt ist. Damit die Bedingungen beim Duschen wieder hygienisch sauber werden und bleiben, sollte man einen Duschvorhang waschen. Mehr clevere Tipps für Putzaktionen gibt's im Reinigungsratgeber.

Wie oft sollte man den Duschvorhang waschen?

Wer einen Duschvorhang waschen muss, kann gegebenfalls auf die Waschmaschine setzen. © Fotomontage: 123RF/irashpiller, 123RF/maxxyustas Bei jedem Duschen perlen Schmutzpartikel und Seifenreste von der Haut. Diese bleiben dann genauso wie Kalkrückstände vom Wasser zum Teil am Duschvorhang zurück. In einem Badezimmer mit hoher Luftfeuchtigkeit kann es auch schnell mal zu Schimmelbildung kommen - vor allem dann, wenn ein Vorhang z. B. noch in abfließendem Wasser oder an der nassen Wanne hängt. Klar ist also: Man muss einen Duschvorhang waschen, um ihn von Schmutz und Kalkablagerungen zu befreien und ihn vor Schimmelbildung zu schützen. Aber wie oft sollte man ihn sauber machen? Reinigungsratgeber Lederjacke waschen: So brauchst Du Dich nicht vor Schäden zu sorgen Es empfiehlt sich, einen Duschvorhang mindestens zweimal im Jahr zu reinigen. Wird ein Duschvorhang mehrmals täglich nass oder ist ein Badezimmer nicht gut durchlüftet, sollte man ihn etwa alle ein bis zwei Monate waschen.

Tipp: Man sollte nach jedem Duschen einen kurzen Blick auf den Vorhang und vor allem seine Ecken werfen. Dann erkennt man in der Regel gut, ob eine Wäsche nötig ist.

Duschvorhang waschen: Wie klappt's am besten?

Duschvorhänge sollte man nur einzeln oder zusammen mit einer Badematte oder Handtüchern waschen. Kleidung wäscht man aus hygienischen Gründen (Bakterien) nicht mit. Bevor es losgeht, wirft man einen Blick auf das Pflegeetikett, um zu erfahren, ob ein Duschvorhang in die Waschmaschine darf. In der Regel dürfen Vorhänge aus Stoff und Stoff-Synthetik-Mix in die Maschine, aber Exemplare aus Plastik nicht. Es folgen passende Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Duschvorhänge aus Stoff waschen

Man muss einen Duschvorhang waschen, weil er z. B. regelmäßig an einer nassen Wanne hängt. © 123RF/blastam

Vorhänge aus Stoff oder einer Mischung aus Stoff und Plastik dürfen in der Regel in die Waschmaschine. Die Waschsymbole auf dem jeweiligen Pflegeetikett offenbaren, wie viel Grad und welche weiteren Bedingungen ein Duschvorhang beim Waschen verträgt. Dann geht man wie folgt vor: 1. Schritt: Duschvorhang einzeln oder mit einer Badematte in die Waschmaschine packen. 2. Schritt: Ein Feinwaschmittel je nach Fülle der Maschine dosieren und in die dafür vorgesehene Kammer kippen. 3. Schritt: Schonwaschgang mit maximal empfohlener Gradzahl und ohne Schleudern auswählen und die Wäsche starten. Die maximale Waschtemperatur beträgt meist 30 Grad Celsius, weil Duschvorhänge oft aus empfindlicherem Material bestehen. Zudem sollte unbedingt auf ein schonendes Programm geachtet werden.

Duschvorhang aus Plastik waschen

Vorhänge, die ausschließlich aus Plastik bestehen, vertragen keine hohen Temperaturen. Deswegen dürfen sie in der Regel nicht in die Waschmaschine. Stattdessen werden sie schonend per Hand gewaschen. Genau hierbei kommen Hausmittel zum Einsatz. Duschvorhang mit Natron reinigen 1. Schritt: 50 Gramm Natron mit Wasser mischen und zu einer cremigen Paste rühren. 2. Schritt: Die Paste mit einem Schwamm oder einem Lappen auf dem Duschvorhang verteilen und vorsichtig einreiben. 3. Schritt: Zwischen 45 Minuten und einer Stunde wirken lassen und dann mit klarem Wasser abspülen.

Tipp: Es kann etwas anstrengend sein, Natronpaste auf einem kompletten Vorhang zu verteilen. Deshalb kann man sich bei regelmäßiger Reinigung auf verfärbte und stark verschmutzte Stellen beschränken.

Duschvorhang mit Essig reinigen

1. Schritt: In einem Eimer oder der Wanne vermischt man Essigessenz im Verhältnis von 1:2 mit Wasser. 2. Schritt: Den Duschvorhang über Nacht darin einweichen lassen. 3. Schritt: Stark verkalkte Ränder oder schmutzige Stellen nach dem Einweichen mit einem Schwamm reinigen. 4. Schritt: Mit klarem Wasser abspülen. So kann man übrigens auch mit Zitronensäure vorgehen. Allerdings darf man dann kein heißes Wasser verwenden, weil dabei hartnäckige Rückstände (Calciumcitrat) entstehen würden.

Übrigens: Man kann auf diese Hausmittel auch setzen, um sehr schmutzige Duschvorhänge vor dem Gang in die Waschmaschine zu behandeln.

Wie trockne ich einen Duschvorhang?

Weil ein Duschvorhang sehr nass wird, ist es wichtig, ihn richtig zu trocknen. © 123RF/imagedb

Hat man einen Duschvorhang richtig gewaschen, sollte er in der Regel nicht sofort zurück an seinen Platz. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und schlechter Durchlüftung könnte sich am nassen Duschvorhang schnell Schimmel bilden. Die Ausnahme stellen gut durchlüftete Badezimmer dar, wenn die Wanne schon trocken ist. Ansonsten hängt man Duschvorhänge zum Trocknen am besten auf eine Wäscheleine oder einen Wäscheständer an die frische Luft. Er sollte dabei in kompletter Länge möglichst nicht gefaltet hängen.

Duschvorhänge imprägnieren

Ist ein Duschvorhang gewaschen und getrocknet, kann man ihn imprägnieren. Das lässt Wasser besser abperlen, Schmutz weniger gut haften und erschwert die Bildung von Schimmel. Dazu sprüht man den sauberen Vorhang mit Imprägnierspray ein, reibt ihn mit Babyöl ein oder lässt ihn etwa zwölf Stunden in Salzwasser liegen.

FAQ: Will man einen Duschvorhang waschen, sollte man das wissen

Wie wäscht man Duschvorhänge in der Waschmaschine? Man wäscht einen Duschvorhang in der Regel bei maximal 30 Grad und mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang. Er sollte einzeln oder alternativ mit Handtüchern oder einer Badematte in der Waschmaschine landen. Wie oft sollte ein Duschvorhang gewaschen werden? Ein Duschvorhang sollte mindestens zweimal im Jahr gewaschen werden. Wird er sehr oft nass oder ist ein Badezimmer schlecht belüftet, sollte man ihn etwa alle zwei Monate waschen. Wie wäscht man einen schimmeligen Duschvorhang? Bei Schimmelbefall sollte man es mit Hausmitteln versuchen. Man reibt ein Gemisch aus Wasser und Natron oder Wasser und Essig gut in den Duschvorhang ein und spült ihn nach mindestens einer Stunde Einwirken ab. Kann man einen Plastik-Duschvorhang in der Waschmaschine waschen? In der Regel darf ein Duschvorhang aus Plastik nicht in die Waschmaschine. Verträgt das Material doch einen Waschgang, findet man eine entsprechende Waschempfehlung auf dem Pflegeetikett.

Vor dem Waschen eines Duschvorhangs sollte man auf jeden Fall das Pflegeetikett prüfen. © TAG24/MN