Für Harmonie im Gehege: Kann man Meerschweinchen vergesellschaften?

Meerschweinchen sind nicht nur sehr kommunikativ, sondern auch sehr sozial und brauchen daher immer mindestens einen zweiten ihrer Art. Aber wie gelingt es am besten, einander fremde Meerschweinchen zu vergesellschaften? TAG24 hat ein paar nützliche Tipps zusammengestellt.

Meerschweine dürfen nicht allein gehalten werden. © 123RF/kurashova

So wie Meerschweinchen in freier Natur im Rudel leben, sollten sie auch als Haustiere nie dauerhaft allein gehalten werden. Da sie sehr soziale Tiere sind, fühlen sich Meerschweinchen unter ihresgleichen einfach am wohlsten und zeigen dann die für sie typischen Verhaltensmuster.

Das heißt aber noch lange nicht, dass jeder beliebige Artgenosse ohne Weiteres miteinander auskommt. Von unnötigen Vergesellschaftungen wird daher eher abgeraten. Damit setzt man die Tiere überflüssigem Stress aus und schadet ihnen schlimmstenfalls sogar.

Nun kann es jedoch vorkommen, dass man ein neues Meerschwein in die Gruppe aufnehmen muss, weil es sonst allein leben und folglich vereinsamen würde oder eins der eigenen Tiere verstorben ist und diese Lücke wieder gefüllt werden soll.

Möchte man also ein Meerschweinchen vergesellschaften, ist es gut zu wissen, auf was geachtet werden muss. Im besten Fall entsteht am Ende eine harmonische Gruppe.