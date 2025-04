Meerschweinchen draußen halten: So sorgst Du für Sicherheit und Wohlbefinden

Im Vergleich zur Wohnungshaltung bietet die Freilandhaltung von Meerschweinchen den Vorteil, dass sie naturverbundener ist. Sie haben mehr Bewegungsfreiheit, mehr zu schnüffeln und mehr zu entdecken. Wer also die entsprechenden Möglichkeiten dazu hat, kann seine Meerschweinchen draußen halten, und das sogar ganzjährig.

Welche das genau sind und was es noch zu beachten gibt, wird im Anschluss genauer erklärt.

Meerschweinchen lieben es, sich frei zu bewegen. © 123rf/sergeisimonov

Meerschweinchen benötigen viel Platz um ihren natürlichen, vielseitigen Bewegungsdrang richtig ausleben zu können. Sie lieben es, zu rennen, zu klettern und in die Luft zu springen. Das bedeutet es, wenn Meerschweinchen popcornen.

Zudem dürfen Meerschweinchen nicht allein gehalten werden. Während es in der Wohnung theoretisch genügt, die Nager als Pärchen zu halten, sollten in der Freilandhaltung mindestens drei bis vier Tiere zusammenleben. Das hat den Vorteil, dass sie sich untereinander zu mehr Bewegung animieren, miteinander kuscheln und sich besonders an kalten, frostigen Tagen gegenseitig wärmen können.

Dementsprechend groß sollte das Gehege sowohl in der Breite als auch in der Höhe sein.

Einer Empfehlung des Deutschen Tierschutzbundes nach muss man bei drei bis vier Meerschweinchen mit einem Platzbedarf von mindestens vier Quadratmetern rechnen. Für jedes weitere Tier sollte ein halber Quadratmeter zusätzlich eingeplant werden.