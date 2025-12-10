Ist die Frischkost tabu oder erlaubt: Dürfen Wellensittiche Äpfel fressen?

Ist das Obst wirklich gesund: Dürfen Wellensittiche Äpfel essen? Erfahre hier wichtige Tipps zur richtigen Fütterung von Apfel. ➤ Jetzt bei TAG24.

Äpfel gehören zu den beliebtesten Obstsorten überhaupt. Doch dürfen Wellensittiche Äpfel fressen - und wenn ja, wie viel? Erfahre in diesem Ratgeber, wie man Apfel richtig füttert und wo mögliche Risiken liegen. Nützliche Infos zu Ernährung, Haltung und Co. von Wellensittichen liefert der Kleintierratgeber.

Warum Apfel für Wellensittiche gesund sein kann

Wellensittiche knabbern gern an Apfel. © 123rf/nikirov Die gute Nachricht vorweg: Ja, Wellensittiche dürfen Äpfel fressen, zumindest solange ein paar wichtige Dinge beachtet werden. In aller Regel zählt der Apfel aber zu den Obstsorten, die die munteren Ziervögel in kleinen Mengen gut vertragen. Immerhin liefert das Fruchtfleisch wichtige Nährstoffe. Vitamin A - für gesunde Augen und Federn

Vitamin C - zur Unterstützung des Immunsystems

Rohfaser - für eine aktive Verdauung

Rohfaser - für eine aktive Verdauung

Wasseranteil - liefert zusätzlich Flüssigkeit

Zudem sorgt frisches Obst für Abwechslung auf dem Futterplan und Beschäftigung beim Knabbern. Trotz der Vorteile gilt jedoch, dass Äpfel keine Hauptnahrung sind, sondern lediglich ein Zusatz zum täglichen Körner- und Grünfutter.

Welche Teile des Apfels ungeeignet oder gefährlich sind

Am Besten eignet sich das Fruchtfleisch - ohne Kerne und Schale - zum Verfüttern. © 123RF/almaje Auch wenn Apfel grundsätzlich geeignet ist, gibt es bestimmte Bestandteile des Obstes, die Wellensittiche nicht in den Schnabel bekommen sollten. Apfelkerne Sie enthalten Spuren von Blausäure. Schon kleine Mengen können schädlich für die Vögel sein. Daher müssen die Kerne immer komplett entfernt werden. Apfelschale Viele handelsübliche Äpfel können mit Pestiziden belastet sein. Sofern die Früchte nicht garantiert Bio-Qualität sind, muss man die Schale gründlich waschen bzw. im Zweifel besser abschneiden. Das Fruchtfleisch ist dagegen völlig unbedenklich.

Welche Apfelsorten am besten verträglich sind

Nicht jeder Apfel schmeckt einem Wellensittich gleich gut. Geeignet sind vor allem milde Sorten sowie mehlige, leicht süße und saftige Äpfel. Elstar

Fuji

Gala

Golden Delicious

Idared

Jonagold Sehr säurehaltige Sorten wie z. B. Granny Smith und Boskoop können den empfindlichen Vogelmagen reizen oder schlicht nicht gut angenommen werden.

Wie viel Apfel ist für einen Wellensittich gesund?

Wellensittiche vertragen Apfel für gewöhnlich zwar gut, aber nur in kleinen Portionen. Obst enthält in der Regel viel Zucker, und dieser kann ungewünschte Nebenwirkungen wie Durchfall oder Übergewicht verursachen. Eine sinnvolle Orientierung ist daher: Ein bis zwei winzige Apfelstücke (etwa fingernagelgroß) pro Woche sind völlig ausreichend.

Die Basis der Wellensittich-Ernährung sind Körner und Sämereien - Apfel gibt es nur ergänzend. © 123RF/liudmilachernetska

Anzeichen dafür, ob ein Wellensittich Apfel verträgt

Die meisten Wellensittiche reagieren problemlos auf Apfel. Knabbern sie neugierig daran, bleibt der Kot unverändert und zeigen die Ziervögel auch sonst aktives, normales Verhalten, sind das gute Zeichen. Bei folgenden Signalen nach dem Fressen ist jedoch Warnung angesagt: ungewöhnlich flüssiger Kot

Appetitlosigkeit

langes, aufgeplustertes Sitzen Werden solche Symptome bemerkt, sollte die Fütterung von Äpfeln einige Zeit pausieren. Im Zweifel ist es sinnvoll, sich bei einer vogelkundigen Tierärztin bzw. einem Tierarzt beraten zu lassen.

So bereitest Du Apfel für Deinen Welli richtig zu

Damit die Fütterung sicher bleibt, ist die richtige Vor- und Nachbereitung wichtig: Apfel gründlich waschen oder schälen.

Kerne und Kerngehäuse entfernen.

Das Fruchtfleisch in kleine, mundgerechte Stücke schneiden oder fein raspeln.

Nur frischen Apfel anbieten und Reste am Nachmittag oder Abend wieder entfernen. Prinzipiell muss der Futterplatz immer sauber gehalten werden, da Apfel schnell klebt und Keime anzieht.

Tipp: Viele Wellensittiche nehmen Apfelstücke nur zögerlich an. Dann kann es hilfreich sein, die Äpfel fein zu reiben und unter das Körnerfutter zu mischen. Aus Hygienegründen muss das vermengte Futter aber nach spätestens vier bis fünf Stunden wieder entfernt werden.

Zahme Wellensittiche fressen Apfel auch aus der Hand. © 123RF/sergeitelenkov

Äpfel für Wellensittiche - 3 häufige Nutzerfragen

Dürfen Wellensittiche getrocknete Äpfel fressen? Besser nicht. Getrocknete Früchte enthalten normalerweise stark konzentrierten Zucker (durch das entzogene Wasser) und sind daher für die Ziervögel ungeeignet. Ist Apfelmus für Wellensittiche erlaubt? Nein. Wegen haltbar machender Zuckerzusätze sowie der Konsistenz ist Apfelmus weniger für Wellensittiche geeignet. Dürfen Wellensittiche Apfelkerne fressen? Auf keinen Fall. In Apfelkernen ist Blausäure enthalten, die giftig für die Vögel ist. Das Kerngehäuse und die Kerne müssen immer entfernt werden.