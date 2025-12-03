Fleece statt Einstreu? So funktioniert Fleecehaltung bei Meerschweinchen

Erfahre alles über Fleecehaltung bei Meerschweinchen ➤ Vorteile ✓, Nachteile ✓, Pflegetipps ✓ und warum Pipipads echte Gamechanger sind.

Von Aline Neißner

Immer mehr Tierfreunde entdecken die Fleecehaltung bei Meerschweinchen als moderne Alternative zur klassischen Einstreu. Die weiche Unterlage gilt als pflegeleicht, nachhaltig und hygienisch. Doch hält der Trend, was er verspricht? Andere nützliche Infos rund um Meerschweinchen gibt's unter: Kleintiere.

Was bedeutet Fleecehaltung bei Meerschweinchen überhaupt?

Was ist das Besondere an Fleecehaltung bei Meerschweinchen? © 123rf/kerstiny Bei der Fleecehaltung bei Meerschweinchen wird die herkömmliche Einstreu durch ein mehrschichtiges System ersetzt: oben: ein spezielles Material, das Urin durchlässt (z. B. Fleecedecke, Badematte, Baumwolldecke)

Mitte: eine saugfähige Schicht (z. B. Inkontinenzunterlage, Molton, Matratzenschoner, Volumenvlies)

Mitte: eine saugfähige Schicht (z. B. Inkontinenzunterlage, Molton, Matratzenschoner, Volumenvlies)

unten: eine wasserundurchlässige Schutzschicht (z. B. PVC-Belag, Teichfolie, Plane, Wachstischdecke) Das Prinzip: Der Urin sickert durch das Fleece in die saugfähige Schicht, während die Oberfläche trocken bleibt. So laufen die Meerschweinchen angenehm weich und sauber, ganz ohne feuchte Pfötchen und Staub oder Einstreu im Fell. Doch welche Vor- und Nachteile hat die Fleecehaltung bei Meerschweinchen wirklich und sind sogenannte Pipipads eine sinnvolle Ergänzung? Alle Infos dazu gibt es im Anschluss.

Vorteile der Fleecehaltung

Auf dem weichen Untergrund sind viele Meerschweinchen aktiver. © 123rf/kanfela Die Fleecehaltung bei Meerschweinchen hat viele Fans und das nicht ohne Grund. Komfort: Die Tiere laufen weich und verletzen sich weniger an Pfoten oder Gelenken. Hygiene: Deutlich geringere Schmutz- und Staubentwicklung sowie weniger Geruch bei richtiger Pflege. Nachhaltigkeit: Statt ständig Einstreu nachzukaufen und es irgendwann zu entsorgen, wird Fleece gewaschen und wiederverwendet. Kostenersparnis: Nach der Anfangsinvestition sinken die laufenden Kosten deutlich.



Platzsparend: Ebenso entfällt der Transport schwerer Säcke und die Lagerung beansprucht weniger Platz. Optik: Fleecegehege sehen gepflegt und wohnlich aus, besonders bei bunten Designs. Bewegungsförderung: Viele Halter und Halterinnen berichten, dass ihre Meerschweinchen sich wohler fühlen und aktiver sind, da der Boden gleichmäßig warm bleibt. Denn auch Meerschweinchen können frieren. Besonders Allergiker-Haushalte profitieren von der Fleecehaltung und schätzen daher diese Variante.

Nachteile und Herausforderungen der Fleecehaltung

Der Pflege- und Zeitaufwand bei der Fleecehaltung ist nicht zu unterschätzen. © 123RF/fabrikacrimea So praktisch die Fleecehaltung auch klingt, ganz ohne Aufwand funktioniert das System nicht. Tägliche Reinigung nötig: Kot, Heu und Futterreste müssen regelmäßig abgekehrt werden. Waschaufwand: Je nach Tieranzahl fallen ein bis zwei Waschgänge pro Woche an. Vor der Wäsche sollten Haare und Heu so gut es geht entfernt werden, das schont die Waschmaschine. Geruchsbildung: Wenn die saugfähige Schicht zu nass oder das Fleece minderwertig ist, entsteht schnell unangenehmer Uringeruch. Anschaffungskosten: Mehrere Fleece-Sets (obere und mittlere Schicht) sind nötig, um diese regelmäßig wechseln zu können. Nicht jedes Fleece funktioniert: Billige Varianten saugen schlecht oder trocknen langsam. Naturfern: Fleecehaltung gilt bei einigen Tierfreunden als wenig naturnah, da die Meerschweine kaum die Chance zum Wühlen haben. Buddelkisten schaffen hier einen guten Ausgleich. Kurz gesagt: Wer wenig Zeit für Pflege hat oder keinen Waschmaschinenzugang, wird sich mit der Fleecehaltung nur schwer anfreunden können.

Hinweis: Es kann vorkommen, dass sich Fleecedecken elektrisch aufladen, z. B. durch Reibung. Das kann zu unangenehmen kleinen Stromschlägen führen. Abhilfe schaffen zum Beispiel ein Metallkleiderbügel oder Alufolie, mit denen man über den Stoff reibt und die Ladung ableitet.

Pipipads für Meerschweinchen - Sinnvolle Ergänzung oder unnötig?

Pipipads sind kleine, waschbare Unterlagen, die man an besonders beliebten "Toilettenstellen" im Gehege platziert. Sie funktionieren wie Mini-Fleeceeinlagen und nehmen gezielt Urin auf. Vorteile von Pipipads: weniger Wäsche, da nur stark beanspruchte Stellen gewechselt werden

sauberere Liegeplätze unter Häuschen oder Heuraufen

längere Lebensdauer der Haupt-Fleecedecke

vielseitig einsetzbar

in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich

lohnen sich besonders bei größeren Gruppen oder Böcken, die gern markieren DIY-Tipp: Pipipads kann man relativ einfach selbst nähen - aus alten Handtüchern, Volumenvlies und Fleecestoffresten.

Auch Badeteppiche eignen sich bestens für Fleecehaltung bei Meerschweinchen. © 123RF/maryswift

Tipps für die richtige Pflege und Hygiene

Damit Meerschweinchen-Fleecehaltung dauerhaft funktioniert, kommt es auf richtige Pflege und Routine an. Täglich: Futterreste, Heu und Kot mit einem Gummibesen oder ähnlichem abkehren. Alle ein bis drei Tage: Pipipads wechseln und/oder auswaschen. Wöchentlich: Fleece und Saugschicht komplett austauschen und bei mindestens 60 Grad waschen. Die Verwendung von Wäschesäcken kann die Waschmaschine schonen. Waschtipps: Keinen Weichspüler verwenden. Er beeinträchtigt die Funktion, indem er Poren verstopft. Lieber etwas Hygienespüler nutzen. Reserve-Sets: Mindestens zwei komplette Garnituren bereithalten, damit der Wechsel stressfrei klappt. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zu hygienischer Fleecehaltung. Dann bleibt der Geruch fern und das Gehege sieht immer gepflegt aus.

Fazit: Für wen eignet sich Fleecehaltung wirklich?