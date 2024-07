So kannst Du das Geschlecht von Schildkröten erkennen

Viele weitere Infos über Schildkröten und Co. gibt es im Kleintierratgeber .

Männchen und Weibchen zeigen daher häufig erst im Erwachsenenalter einige geschlechtsspezifische Unterschiede in ihrem Aussehen.

Die Geschlechtsorgane der meisten Schildkrötenarten sind nämlich gut in ihrem Panzer verborgen.

Das Geschlecht bei Schildkröten zu bestimmen, ist gar nicht so einfach, für Laien unter Umständen sogar fast unmöglich oder zumindest nicht zweifelsfrei zu ermitteln.

An folgenden äußeren, den sogenannten sekundären Merkmalen, kann man das Geschlecht bei Schildkröten voneinander unterscheiden. Dabei treffen zwar nicht alle Erkennungszeichen auf jede Art zu, können jedoch als Anhaltspunkt dienen.

Bei der Kloake handelt es sich um eine gemeinsame Öffnung für die Verdauungs-, Ausscheidungs- und Geschlechtsorgane, die sich bei Schildkröten auf der Unterseite des Schwanzes befindet.

Bei den Weibchen sitzt die Kloake viel näher am Körper, an der Schwanzwurzel, und verschwindet dort fast im Panzer, wogegen sie bei den Männchen eher in Richtung der Schwanzspitze liegt.