Red Flags beim Dating: Diese 9 Warnsignale solltet Ihr kennen

Dating kann so aufregend sein, dass man sich selbst die rosarote Brille aufsetzt und die Augen vor bestimmten Alarmzeichen verschließt. Aber es gibt bestimmte Red Flags beim Dating, die man keinesfalls ignorieren sollte, um nicht in eine toxische Beziehung zu geraten.

Als Warnung beim Militär, als Zeichen des Badeverbotes am Strand und inzwischen auch in den sozialen Netzwerken als Signal für das alarmierende Verhalten beim Dating: Red Flags werden faktisch und sinnbildlich gehisst.

Passiert so etwas bereits in der Datingphase, wie wird sich diese Haltung womöglich zuspitzen?

Taucht der oder die Ex ständig in gemeinsamen Gesprächen auf, ist klar zu erkennen, dass er oder sie noch Teil der Gedanken- und Gefühlswelt ist. Wird zudem schlecht über ihn oder sie gesprochen, sollten ebenfalls alle Alarmglocken schrillen.

Wer bereits in der Kennenlernphase durchweg negativ ist, wie negativ wird er dann wohl in einer festen Beziehung sein?

Menschen, die sich fortlaufend beschweren und sich in Litanei suhlen, fühlen offenbar viel Negativität. Begegnet einem solch ein Verhalten bereits beim Dating, kann man sich darauf einstellen, stets einen missmutigen und kritischen Menschen an seiner Seite zu wissen.

Unabhängig vom Geschlecht sollte niemand im Vorfeld davon ausgehen, eingeladen zu werden. Es sollte zwar kein künstlicher Kampf um die Rechnung entstehen, aber voraussetzen darf man eine Einladung nicht - weder als konventionelle Frau noch als moderner Mann.

Schließlich gilt in der heutigen Zeit die Mentalität, dass nahezu jeder (finanziell) unabhängig ist, ernst genommen und nicht in Schubladen gesteckt werden will. Es ist demnach nicht nur eine Frage der Höflichkeit und des gegenseitigen Respekts, sondern ermöglicht auch ein tiefer Einblick in die Werte seines Gegenübers.

Wird das Übernehmen der Rechnung schon jetzt vorausgesetzt, wie viel soll man innerhalb einer festen Partnerschaft übernehmen müssen?