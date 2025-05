Monstera vermehren: So machst Du aus einer Pflanze einen ganzen Dschungel

Eine Monstera zu vermehren geht ganz einfach: Man nehme einen Steckling, etwas Wasser oder Erde und ein wenig Geduld. So wächst im Nu eine neue Pflanze heran. TAG24 zeigt, wie es gemacht wird.

So kann man entweder für etwas mehr Grün in den eigenen vier Wänden sorgen oder jemanden damit beschenken.

Eine Monstera, auch Fensterblatt genannt, kann ihrem Namen mit der Zeit alle Ehre machen. Wächst sie zu groß und üppig, kann es schnell passieren, dass man keinen Platz mehr für sie hat. Was man dann tun kann, ist sie zu vermehren und somit neue kleine Pflanzen zu schaffen.

Am besten schneidet man einen Steckling im Frühling oder im Sommer.

Mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung kann man das Vermehren in Angriff nehmen.

Eine Monstera kann man durch Kopfstecklinge oder Stammstecklinge vermehren. Ein Kopfsteckling bildet an der Triebspitze neue Blätter, so wie es die Pflanze ohnehin tun würde. Bei einem Stammsteckling entsteht hingegen ein neuer Trieb, aus dem sich eine junge neue Pflanze entwickelt.

Bewurzelt man die Stecklinge in Wasser kann man Fäulnis schneller erkennen. © 123rf / serezniy

Jetzt hat man zwei Möglichkeiten: Entweder man bewurzelt den Steckling in Wasser oder direkt in Erde. Empfehlenswert ist jedoch die Wasser-Methode.

Monstera in Wasser bewurzeln

Ist der Steckling angetrocknet, kannst Du ihn in ein Gefäß mit sauberem, frischen Wasser stellen. Das Wasser sollte Zimmertemperatur haben und nicht allzu kalkhaltig sein. Idealerweise nutzt man Regenwasser.

Stelle den Knoten des Stecklings ins Wasser und wechsle von nun an regelmäßig das Wasser. Optimal wären alle zwei bis drei Tage, jedoch mindestens einmal in der Woche. Trübt sich das Wasser oder fängt es an zu riechen, solltest Du es sofort wechseln.

Monstera in Erde bewurzeln

Möchtest Du einen Steckling direkt in Erde bewurzeln, solltest Du zu Anzuchterde greifen. Der Steckling sollte mit der Schnittstelle und der Luftwurzel komplett in Erde eingepflanzt und gut angegossen werden. Achte darauf, dass die Erde feucht gehalten wird, aber keine Staunässe entsteht.

Bei beiden Optionen heißt es nun geduldig sein: An einem hellen Ort ohne direktes Sonnenlicht bildet der Steckling innerhalb weniger Wochen neue Wurzeln, bis eine kleine neue Pflanze entsteht.

Entscheidet man sich für die Variante mit Erde, so entfällt der dritte Schritt. Beim Bewurzeln in Wasser ist der folgende Schritt noch notwendig.