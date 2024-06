Monarchs dürfen nach Pleite in Potsdam erst mal Luft holen

Der Plan von Defense-Coach Martin Schmidt (35, r.) ging eine Halbzeit lang auf. © Lutz Hentschel

"Vielleicht fehlt uns da noch ein bisschen die Abgeklärtheit. Wir haben gut gespielt, wir müssen es aber über 48 Minuten aufs Feld bringen – auch gegen Potsdam", bilanzierte Defense-Coach Martin Schmidt (35) nach der deutlichen 19:40 (0:0, 7:6, 0:22, 12:12)-Niederlage bei den Royals.

Mit einer 7:6-Führung ging es dank des Touchdowns von Ricky Smalling (26) nach zweimal zwölf Minuten in die Kabine.



Doch auch da hatte Potsdams Quarterback Jaylon Henderson (27) schon einmal angedeutet, was ihn an diesem heißen Tag im Stadion am Luftschiffhafen so stark machen wird.

29 Passing-Touchdowns hatte er bisher in dieser Saison geworfen, nur viermal liefen die Royals bisher in die Endzone. Gegen die Monarchs lief der Quarterback selbst fünfmal zum Touchdown - einmal sogar über rund 70 Yards.