Dresdner Footballer bei "Take Me Out": Hat er gar nicht nach der großen Liebe gesucht?

Köln - Neue Folgen und gleich ein Special zu Beginn: Die RTL-Datingshow "Take Me Out" geht in eine neue Staffel und gleich in der dritten Folge wird es sportlich!

Die Gründe waren vielfältig: Svenja will keinen Mann, der sogenannte Tunnel im Ohr trägt, Michelle störte sich am blonden Schopf des Sportlers, zudem sehe Phillip "zu lieb aus". Das sei einfach nicht ihr Typ. Richtig kurios: Selina hatte Angst, "dass er mich zerdrückt beim Kuscheln". Elsa hingegen hätte "nichts dagegen, wenn er mich zerquetscht".

Wie bei dem TV-Format üblich musste Most zunächst zum Schaulaufen: Er betrat die Bühne und spazierte sportlich an den 30 mehr-oder-weniger-Interessierten vorbei - stilecht mit Abklatschen aller Damen.

Doch am Anfang war die Freude nicht so groß bei Clarii. "Als ich gelesen habe 'Football-Special', habe ich die Krise gekriegt. Ich dachte da kommt ... auf jeden Fall nicht das, was er ist", erzählt sie über ihre Begeisterung.

Mit Elsa ging Phillip zwar aufs Date, kam dann aber allein nach Dresden zurück. © privat

Phillip holte Elsa vom Pult ab, nahm direkt ihre Hand und wollte sie zum Date führen. Doch Jan Köppen musste die beiden bremsen. Sie freute sich vor allem über seine Größe, kam gar nicht mehr aus dem Staunen heraus. Phillip fand es "super", dass sich Elsa für ihn begeisterte.

Dann ging es auch schon direkt aufs Date. In der "Take Me Out"-Stretchlimousine gab es erst mal ein Bier. Elsa erklärte: "Das ist so ein richtiger Mann, ein Macher. Der hilft mir, der unterstützt mich. Der könnte mich auch packen und helfen."

Es folgte die ein oder andere Runde "Ich habe noch nie..." und danach gingen beide - ohne Kameras - essen. "Und heiraten", wie Elsa ihre Hoffnung weiter ausdrückte.

Für Most war klar, dass er bei"Take Me Out" niemanden fürs Leben findet. Aber es war "ein großer Gaudi", wie er TAG24 verriet. "Wenn ich Single wäre, würde ich es noch mal machen."

Einen Tipp gibt er Dating-Interessierten: Es sei "nicht ohne", wenn die Damen ihre Gründe fürs Rausbuzzern sagen. "Man braucht ein gesundes Ego, und man sollte sich nicht allzu ernst nehmen. Wenn du dir das zu Herzen nimmst, dann ist es schon schwierig, bei so einer Show mitzumachen. Da musst du lächeln und das sportlich nehmen."

Wie erfolgreich die anderen beiden Footballer in dem "Take Me Out"-Special waren, seht Ihr in der Nacht zum morgigen Sonntag um 0.15 Uhr bei RTL. Die Episode gibt's auch vorab schon bei RTL+ zum Streamen.