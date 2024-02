Da scheiden sich wohl die Geister: Darts-Star feiert die Deutsche Bahn!

Berlin - Diese Meinung dürften hierzulande nicht alle teilen! Vor einer Woche gastierte Gerwyn Price (38) zur Darts Premier League in Berlin. Der Waliser kommt offenbar sehr gern nach Deutschland und ist dabei besonders von den öffentlichen Verkehrsmitteln äußerst angetan.

Gerwyn Price (34, r.) kam am Oche der Mercedes-Benz-Arena nicht weit. Dafür hatte er seinen Spaß in den Zügen der Deutschen Bahn. © Andreas Gora/dpa

Aus sportlicher Sicht lief der Besuch des "Iceman" in der Hauptstadt eher dürftig, denn schon im Viertelfinale unterlag er Michael Smith (33) knapp mit 5:6.

Im Rahmen des Events schwärmte der 38-Jährige allerdings vom Gastgeberland des zweiten Spieltags und überraschte außerdem mit einem großen Lob für die Deutsche Bahn.

"Ich mag, dass die Züge pünktlich kommen, was in Großbritannien selten der Fall ist", erklärte Price im Sport1-Podcast "Checkout".

Auf den Hinweis, dass die Pünktlichkeit der Züge auch in unseren Gefilden ein heiß diskutiertes Thema sei, stellte der Weltmeister von 2021 klar: "Es ist definitiv besser hier. Wenn in Deutschland eine Bahn zu spät kommt, dann nur um ein paar Minuten. In Großbritannien sind es ein paar Stunden."

Während viele Reisende Geschichten parat haben dürften, die dieser These widersprechen, beschränkte der Weltranglistenfünfte sein Loblied keineswegs nur auf den mehr oder weniger akkuraten Personennahverkehr.

"Nach Berlin oder generell nach Deutschland zu kommen, ist für mich immer eine gute Sache. Das Publikum behandelt mich immer mit Respekt und unterstützt mich wirklich toll", erklärte Price.