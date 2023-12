"Kriminelle Energie": 20 verletzte Einsatzkräfte nach Rostocker Randale

Paderborn - Der SC Paderborn gewinnt sein letztes Spiel vor der Winterpause in der 2. Bundesliga gegen Hansa Rostock klar und deutlich mit 3:0 (1:0) und nach Abpfiff steht alles, aber nicht das Ergebnis im Vordergrund. Hässliche Szenen im Gästebereich überschatten die Partie.

Rostocks Anhänger brannten massiv Pyrotechnik und sorgten so für zwei Spielunterbrechungen. © David Inderlied/dpa

Dieser Auftritt warf kein gutes Licht auf die Hansa-Fans! Was am Freitagabend in der Home Deluxe Arena auf den Rängen abging, hatte nichts mit Fußball zu tun, sondern mit Gewalt, Provokation und Zerstörungswut.

Nach zweimaliger Spielunterbrechung wegen Ausschreitungen der Gästefans stand die Partie kurz vor dem Abbruch.

In einer gemeinsamen Presseerklärung von Gastgeber Paderborn und der örtlichen Polizei wird hart mit den Randalierern aus Rostock ins Gericht gegangen. Die Rede ist von "massiven Ausschreitungen im Gästeblock".

Etwa "150 gewaltbereite Gästefans" zeigten sich von ihrer hässlichsten Seite, "versammelten sich vor dem Gästeausgang [...] und bewarfen die Einsatzkräfte mit diversen Gegenständen".

Nicht ohne Folgen: "Insgesamt acht Ordnungsdienst-Mitarbeiter und zwölf Polizeibeamte erlitten Verletzungen, eine Polizistin musste mit einer Schnittverletzung ins Krankenhaus."