Nächster DFB-Stammspieler fällt aus! Nagelsmann nominiert Neuling nach

Frankfurt am Main - Nächster Ausfall bei der deutschen Nationalmannschaft! Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) handelt sich erneut eine verletzungsbedingte Absage ein, dieses Mal trifft es Kai Havertz (25). Einen Ersatzmann hat der Bundestrainer bereits benannt: Jonathan Burkardt (24) von Mainz 05 winkt das DFB-Debüt.

Kai Havertz (25, M.) ist unter Bundestrainer Julian Nagelsmann (37) Stammspieler. Die nächsten beiden Länderspiele verpasst er allerdings verletzungsbedingt. © Fabian Strauch/dpa

Er hatte gerade erst seine Topform unterstrichen! Beim 3:1-Erfolg des FC Arsenal gegen Southampton netzte Kai Havertz mal wieder ein und stellte damit einen Klubrekord ein - in den letzten sieben Heimspielen der Gunners erzielte der Stürmer jeweils einen Treffer, das schaffte vor ihm nur Robin van Persie (41).

Wegen Beschwerden im linken Knie muss Havertz in naher Zukunft allerdings auf weitere Tore verzichten. Wie der DFB am heutigen Sonntag mitteilte, wird der 25-Jährige nicht zum Team für die Länderspiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande stoßen.

Für ihn nominiert Nagelsmann Jonathan Burkardt nach - der Mainzer Stürmer befindet sich in absoluter Topverfassung, erzielte erst am gestrigen Samstagabend zwei Treffer gegen den FC St. Pauli und ist mit fünf Treffern in sechs Spielen aktuell der treffsicherste Deutsche der Bundesliga.

Entsprechend laut fiel die Lobeshymne von Trainer Bo Henriksen (49) nach der Partie aus, der sogleich auch unverhohlene Andeutungen in Richtung Nagelsmann machte: "Deutschland muss die besten Stürmer der ganzen Welt haben, wenn Jonny nicht dabei ist."