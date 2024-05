Argentiniens WM-Held zum Psychiater: Model unter Drogen gesetzt und vergewaltigt?

Buenos Aires (Argentinien) - Im Dezember 2022 reckte er mit seinem Land den Weltmeister-Pokal in die Höhe . Nun scheint Argentiniens Fußball -Star Gonzalo Montiel (27) ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit einzuholen. Der Verteidiger sieht schweren Vorwürfen der Vergewaltigung entgegen.

Gonzalo Montiel (27) schoss Argentinien zum WM-Titel in Katar. Jetzt muss er wegen Vorwürfen der Gruppenvergewaltigung zum Psychiater. © Tom Weller/dpa

Nachdem der Abwehrmann am Samstag sein letztes Spiel mit Nottingham Forest in der Premier League absolviert hat, wartet in seiner Heimat der Gang zum Psychiater auf ihn.

Laut Medienberichten muss er sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Die erfolgt im Zuge seines bevorstehenden Prozesses im September, bei dem er sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs verantworten muss.

Er soll in der Nacht vom 31. Dezember 2018 auf den 1. Januar 2019 in seinen Geburtstag reingefeiert haben. Auf der Party soll er das Model Karolina erst unter Drogen gesetzt und anschließend mehrfach vergewaltigt haben - doch nicht alleine. Weitere Freunde sollen daran beteiligt gewesen sein.

Nach der Tat sollen Familienmitglieder Montiels und Freunde das Model bedroht haben. Die Frau ging dennoch zur Polizei, zeigte den Fußball-Star an.

Im April 2024 tauchte ein Video auf, in dem sie sagte, dass sie eine Gruppenvergewaltigung überlebt habe, dass der Haupttäter Gonzalo Montiel gewesen sei. "Wir trafen uns und sie betäubten mich, bis ich das Bewusstsein verlor. Dies wurde bei den Ermittlungen bewiesen. Gonzalo hat mich vergewaltigt", sagte sie darin.