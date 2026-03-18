In seinem Heimatland darf er nicht mehr spielen! Darum ist dieses Tor so emotional

Watford (England) - Er sprang auf die Werbebande, genoss das Bad inmitten der Fans, die sangen seinen Namen: Fußball -Profi Edoardo Bove (23) hat am Mittwochabend das wohl emotionalste Tor seiner Karriere geschossen. Eines der größten Talente Italiens hatte im Dezember 2024 einen Herzstillstand während eines Serie-A-Spiels erlitten und darf seitdem nicht mehr in seinem Heimatland auflaufen .

Edoardo Bove (23) feierte am Mittwochabend sein Tor-Comeback sogar mit einigen Fans aus Rom. © Screenshot/Instagram/edo_bove

Im Anschluss an den dramatischen Vorfall während der Partie am 1. Dezember 2024 zwischen seinem Klub AC Florenz und Inter Mailand wurde dem Mittelfeldspieler ein Defibrillator eingesetzt. Strenge Regeln in Italien lassen es nicht zu, dass Spieler mit einem Defibrillator auflaufen dürfen.

Das gleiche Schicksal hatte bereits 2021 Christian Eriksen (34, mittlerweile beim VfL Wolfsburg) ereilt, nachdem er bei der EM einen Herzstillstand erlitten hatte und daraufhin Inter Mailand verlassen musste.

Nach einer langen Phase der Rehabilitation hatte Edoardo Bove in der Winterpause 2025/26 mit dem FC Watford in der zweiten englischen Liga, der Championship, endlich einen neuen Verein gefunden. Zuvor stand er bei der AS Rom unter Vertrag, von wo er nach Florenz ausgeliehen war. Ausgerechnet bei der Begegnung der beiden Teams hatte er am 27. Oktober 2024 im Dress der Fiorentina sein letztes Tor geschossen.

Am 14. Februar feierte der ehemalige U21-Nationalspieler Italiens sein Comeback nach seinem Herzstillstand, am Mittwochabend krönte er seine Rückkehr mit seinem Tor zum 3:1 im Heimspiel gegen den AFC Wrexham.