In seinem Heimatland darf er nicht mehr spielen! Darum ist dieses Tor so emotional
Watford (England) - Er sprang auf die Werbebande, genoss das Bad inmitten der Fans, die sangen seinen Namen: Fußball-Profi Edoardo Bove (23) hat am Mittwochabend das wohl emotionalste Tor seiner Karriere geschossen. Eines der größten Talente Italiens hatte im Dezember 2024 einen Herzstillstand während eines Serie-A-Spiels erlitten und darf seitdem nicht mehr in seinem Heimatland auflaufen.
Im Anschluss an den dramatischen Vorfall während der Partie am 1. Dezember 2024 zwischen seinem Klub AC Florenz und Inter Mailand wurde dem Mittelfeldspieler ein Defibrillator eingesetzt. Strenge Regeln in Italien lassen es nicht zu, dass Spieler mit einem Defibrillator auflaufen dürfen.
Das gleiche Schicksal hatte bereits 2021 Christian Eriksen (34, mittlerweile beim VfL Wolfsburg) ereilt, nachdem er bei der EM einen Herzstillstand erlitten hatte und daraufhin Inter Mailand verlassen musste.
Nach einer langen Phase der Rehabilitation hatte Edoardo Bove in der Winterpause 2025/26 mit dem FC Watford in der zweiten englischen Liga, der Championship, endlich einen neuen Verein gefunden. Zuvor stand er bei der AS Rom unter Vertrag, von wo er nach Florenz ausgeliehen war. Ausgerechnet bei der Begegnung der beiden Teams hatte er am 27. Oktober 2024 im Dress der Fiorentina sein letztes Tor geschossen.
Am 14. Februar feierte der ehemalige U21-Nationalspieler Italiens sein Comeback nach seinem Herzstillstand, am Mittwochabend krönte er seine Rückkehr mit seinem Tor zum 3:1 im Heimspiel gegen den AFC Wrexham.
Sogar Fans des AS Rom bejubeln das erste Tor nach dem Herzstillstand von Edoardo Bove in Watford
Das Drehbuch für sein Comeback-Tor hätte wohl kein Bestseller-Autor perfekter schreiben können. Denn Edoardo Bove wurde erst in der 83. Minute aufgrund der Verletzung von Edo Kayembe (27) eingewechselt.
Exakt elf Minuten später nutzte Bove die Gelegenheit, das 3:1 (94. Minute) zu erzielen und damit den Deckel auf den Sieg zu machen. "Wie sehr habe ich dieses Gefühl vermisst", schrieb er im Anschluss an die Partie auf seinem Instagram-Profil.
Sogar Fans der AS Rom waren im Stadion und entrollten ein großes Banner mit den emotionalen Worten: "Auch, wenn Du Rom verlässt, wirst Du nicht alleine sein."
Am Ende schoss der Mittelfeldspieler noch ein Selfie mit den Anhängern und konnte sein Glück an diesem Abend nicht fassen. Er galt zum Zeitpunkt seines Herzstillstandes als eines der größten Talente Italiens, hatte sämtliche U-Auswahlen des Landes durchlaufen und befand sich auf dem Sprung in die A-Nationalmannschaft, als dieser Traum jäh platzte.
Umso mehr sind ihm das Tor und sein fabelhaftes Comeback in England zu gönnen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Action Plus, Screenshot/Instagram/edo_bove