Spanien, aber nicht Malle: Mats Hummels vor Unterschrift bei diesem Klub!

San Sebastián (Spanien) - Die Wechselposse um Mats Hummels (35) steht vor einem Abschluss! Den Weltmeister von 2014 zieht es offenbar in die spanische Sonne, allerdings nicht an den Ballermann .

Mats Hummels (35, r.) wagt sich wohl an eine neuen Herausforderung auf der iberischen Halbinsel. © Bernd Thissen/dpa

Wie die baskische Lokalzeitung Noticias de Gipuzkoa vermeldet, soll der Innenverteidiger unmittelbar vor einer Unterschrift bei Real Sociedad San Sebastián stehen.

Demnach befindet sich der Deal in den finalen Zügen, in wenigen Stunden soll die Tinte schon trocken sein. Das neue Arbeitspapier des 35-Jährigen sei auf ein Jahr mit der Option auf ein weiteres befristet.

Im Baskenland ist der Routinier wohl als Ersatz für Robin Le Normand (27) eingeplant, den es für rund 35 Millionen Euro zu Atlético Madrid zog. "La Real" landete in der vergangenen Saison auf dem sechsten Tabellenplatz in der Primera División und tritt somit dieses Jahr in der Europa League an.

Auf der anderen Seite befindet sich Hummels seit seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund auf Vereinssuche und stand Berichten zufolge im Laufe des Sommers auch bei mehreren europäischen Klubs auf dem Zettel.