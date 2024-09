Drama um toten Kult-Trainer: Sein letzter Wunsch kann nicht erfüllt werden

Schweden - Es waren emotionale Monate, in denen Kult-Trainer Sven-Göran Eriksson (†76) dem Tod aufgrund seiner Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung direkt ins Auge blickte. Am 26. August schloss er für immer seine Augen. Nun wurde bekannt, dass sein großer letzter Wunsch nicht erfüllt werden kann.

Am 23. März ging mit der Betreuung des FC Liverpool bei einem Benefizspiel ein Lebenstraum in Erfüllung. An der Anfield Road spielten sich extrem emotionale Szenen ab.

Mit der Betreuung des FC Liverpool wurde im März ein Lebenstraum des Kult-Trainers wahr. Sein letzter Wunsch bleibt indes unerfüllt. © Jon Super/AP/dpa

Seine Angehörigen suchten allerdings nach einer anderen Variante.

"Wir haben von der Bezirksverwaltung und den Landbesitzern die Erlaubnis erhalten, die Asche auf dem Land in der Nähe seines Wohnorts zu verstreuen", so Svensson.

Eriksson wurde in Sunne geboren, wuchs in Torsby auf. Beide Orte liegen direkt am Fryken-See. "Ich dachte immer, es sei ein guter Ort zum Schlafen. Hier kann man seine Asche ins Wasser werfen. Ich fühle mich hier wie zu Hause", sagte der Ex-Coach selbst in einer bewegenden Dokumentation von Amazon Prime Video über sein Leben und seinen bevorstehenden Tod.

Zuletzt hatte Eriksson viel Zeit in seiner Heimat verbracht. Am Fuße des Sees fand auch das letzte Treffen mit Fußball-Ikone David Beckham (49) statt.

Der Engländer postete nach dem Tod seines ehemaligen Nationaltrainers in der Auswahl ein berührendes Video, das den Abschied der beiden zeigte.