Deadline Day im Liveticker: Durch Medizincheck gefallen! Schalke-Deal wackelt
Deutschland - Einen Monat lang hatten die deutschen Klubs offiziell Zeit, sich auf dem Transfermarkt zu verstärken. Doch am heutigen Deadline Day dürften trotzdem noch einige Deals über die Bühne gehen!
Um 20 Uhr schließt das Fenster in allen deutschen Ligen, bis dahin haben die Klubs noch Zeit, sich gezielt zu verstärken. Weil aber in manchen Ländern erst einige Stunden später Schluss ist, sind auch danach noch Abgänge möglich.
Wir halten Euch in unserem Deadline-Day-Ticker über die heißesten Gerüchte und Wechsel in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Liga und über ausgewählte Transfers in den Regionalligen auf dem Laufenden.
12.15 Uhr: Schalke-Transfer wackelt
Eigentlich sollte Moussa Sylla (26) mit seinem Wechsel in die US-amerikanische MLS zum New York City FC kolportierte sechs Millionen Euro in die Kassen der fleißig aufrüstenden Knappen aus Gelsenkirchen spielen, doch der Deal droht jetzt zu scheitern.
Der Angreifer soll nämlich durch den Medizincheck gefallen sein, wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten. Gänzlich vom Tisch sei der Transfer aber noch nicht, die Ablösesumme könnte nun aber neu verhandelt werden. Derweil arbeitet Schalke offenbar kurz vor Torschluss noch an mehreren Neuzugängen, die auch am fixen Abgang des 26-Jährigen hängen könnten.
11.50 Uhr: David Richter beerbt Dudu bei Viktoria Köln
Auf den Abgang von Dudu (26) folgt der Ersatz: David Richter (26) wird neuer Torhüter bei der Viktoria und komplettiert das Torwart-Team wieder.
"Wir freuen uns sehr, mit David Richter einen Torwart verpflichtet zu haben, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. Durch seine Erfahrungen aus früheren Stationen wird er unserem Kader zusätzliche Stabilität verleihen", erklärt Torwart-Trainer Kevin Rauhut (36), der zwischenzeitlich selbst auf der Bank als Ersatzkeeper Platz nahm.
11.35 Uhr: Portugal-Klub schnappt sich vierten Spieler aus der 3. Liga
Der portugiesische Erstligist CF Estrela Amadora geht weiter auf Shoppingtour in der 3. Liga und verpflichtet Dudu (26). Der Stammkeeper der Hinrunde von Viktoria Köln wechselt gegen eine unbekannte Ablöse.
Bemerkenswert: Der Deutsch-Brasilianer ist der vierte Wintertransfer der Portugiesen aus der 3. Liga. Zuvor hatte Amadora Max Scholze (20, Ulm), Chilohem Onuoha (20, Verl), Tom Moustier (23, Essen) verpflichtet.
Zuvor hatte der Verein mit dem Verkauf von Sidny Lopes Cabral (23, zuvor auch Viktoria Köln) für sechs Millionen Euro an Spitzenklub Benfica ein Geschäftsmodell entdeckt.
10.05 Uhr: RB Leipzig leiht Brajan Gruda aus
Den Anfang macht RB Leipzig! Der Bundesligist wird am Deadline Day als Erstes auf dem Transfermarkt aktiv und leiht U21-Nationalspieler Brajan Gruda (21) bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion aus.
Gruda machte seine ersten Profischritte bei Mainz 05 und wechselte im Sommer 2024 für stattliche rund 31 Millionen Euro nach England. Dort wurde der Rechtsaußen allerdings nicht so glücklich wie erhofft, sodass sich ein Wechsel zurück in die Bundesliga anbot.
"Ich wollte unbedingt zu RB Leipzig wechseln, als klar war, dass für mich ein Winterwechsel möglich ist. RBL ist zum einen ein absoluter Topklub in Deutschland, zum anderen passt der Spielstil perfekt zu mir", sagte der 21-Jährige, der mit der Nummer zehn auflaufen wird.
2. Februar, 10 Uhr: Zwei Bundesliga-Abgänge am Sonntagabend
Zwar befinden sich zahlreiche Deals anscheinend auf der Zielgerade, offiziell ist es allerdings noch ruhig auf dem Transfermarkt.
Dafür haben gleich zwei Bundesligisten am Sonntagabend noch Abgänge verzeichnet: Der FC St. Pauli lässt Rechtsaußen Oladapo Afolayan (28) nach drei gemeinsamen Jahren in die englische Championship zu den Blackburn Rovers ziehen.
Auch Borussia Mönchengladbach gibt noch einen Rechtsaußen ab: Charles Herrmann (20) wechselt nach Belgien zu Cercle Brügge.
1. Februar, 12.51 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Moritz Göttlicher
Zu- und Abgang an der Castroper Straße: Der VfL Bochum ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden.
Wie der Zweitligist am Sonntag offiziell bekannt gab, wechselt Mittelfeld-Talent Moritz Göttlicher (17) von der "U19"-Mannschaft des FC Bayern München zum Revierklub.
Gleichzeitig verlässt Offensiv-Kicker Lirim Jashari (19) die Blau-Weißen und wird bis Saisonende an den niederländischen Zweitligisten MVV Maastricht ausgeliehen.
31. Januar, 15.52 Uhr: FC Bayern verleiht Fernández und Dettoni
Der FC Bayern hat die Abgänge zweier Nachwuchs-Talente bekannt gegeben.
Mittelfeld-Akteur Javier Fernández (19) verlässt die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters vorübergehend und läuft bis zum Saisonende für den 1. FC Nürnberg auf.
Innenverteidiger Grayson Dettoni (20) sammelt ebenfalls andernorts Spielpraxis, schließt sich leihweise dem SV Darmstadt 98 an.
31. Januar, 14.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim gibt Tim Drexler ab
Die TSG 1899 Hoffenheim hat die Leihe von Tim Drexler (20) zum 1. FC Nürnberg vorzeitig beendet.
Der 20 Jahre junge Verteidiger kehrt jedoch nicht in den Kraichgau zurück, sondern wechselt mit sofortiger Wirkung in die österreichische Bundesliga zum FC Red Bull Salzburg.
Dort unterschreibt Drexler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
31. Januar, 12.12 Uhr: Travis de Jong wechselt per Leihe in die Niederlande
Leihgeschäft in die Niederlande: Offensiv-Talent Travis de Jong (20) verlässt den SC Paderborn 07 und schließt sich bis Saisonende dem Zweitligisten MVV Maastricht an. Das gab der SCP07 am Samstag bekannt.
"Travis hat sich in den vergangenen Jahren bei der U21 in der Regionalliga West etabliert. Für seine weitere Entwicklung ist die Leihe in die zweite niederländische Liga nach Maastricht sinnvoll", wird Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) in der Mitteilung zitiert.
31. Januar, 11.20 Uhr: Taichi Hara kommt ablösefrei zum FC St. Pauli
Der FC St. Pauli hat den Transfer von Taichi Hara (26) perfekt gemacht.
Der Angreifer wechselt ablösefrei vom japanischen Klub Kyoto Sanga FC an die Elbe, wie die Kiezkicker offiziell bestätigten. Details zur Vertragslaufzeit wurden allerdings nicht bekannt gegeben.
31. Januar, 11.07 Uhr: Albert Grönbaek schließt sich dem HSV an
Der Hamburger SV hat sich die Dienste von Albert Grönbaek (24) gesichert.
Der 24-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom französischen Erstligisten Stade Rennes an die Elbe, teilte der Bundesligist am Samstagvormittag mit.
Mehr dazu hier: "Fix! HSV verstärkt sich mit dänischem Nationalspieler"
31. Januar, 10.26 Uhr: Sahiti wechselt auf Leihbasis nach Israel
Emir Sahiti (27) verlässt vorerst den Hamburger SV.
Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mitteilte, wechselt der 27-jährige Offensivmann auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Saison zum israelischen Klub Maccabi Tel Aviv.
Guilherme Ramos (28) ist weg. Wohin es den 28 Jahre alten Verteidiger verschlagen hat, erfahrt ihr hier: "HSV treibt Umbruch weiter voran: Duo muss gehen"
30. Januar, 15.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt Jacob Rasmussen
Der 1. FC Kaiserslautern hat sich die Dienste von Jacob Rasmussen (28) gesichert.
Der 28-Jährige wechselt vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg in die Pfalz, teilte der FCK am Freitagnachmittag mit. Zu den Vertragsdetails machten die beide Vereine keine Angaben.
Der dänische Abwehrspieler kennt den deutschen Fußball bereits gut, denn er hatte schon in der Jugend des FC Schalke 04 gespielt und war später auch beim FC St. Pauli sowie Erzgebirge Aue aktiv.
30. Januar, 14.47 Uhr: SC-Profi Dinkçi kehrt nach Heidenheim zurück
Eineinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom 1. FC Heidenheim zum SC Freiburg kehrt Eren Dinkçi (24) vorerst zu seinem Ex-Klub zurück.
Der 24-jährige Rechtsaußen wechselt per Leihe bis zum Saisonende zum aktuellen Bundesliga-Schlusslicht an die Brenz, gab der FCH am Freitag bekannt.
30. Januar, 14.07 Uhr: Fortuna Düsseldorf verpflichtet Marin Ljubičić
Fortuna Düsseldorf hat sich mit Marin Ljubičić (23) in der Offensive verstärkt.
Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt der Angreifer auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin zu den Rot-Weißen.
Ljubičić, der in dieser Saison zweimal als Joker für die Eisernen zum Einsatz kam und dabei jeweils ein Tor erzielte, wird allerdings erst nach dem Auswärtsspiel von Fortuna beim Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr) zum Team stoßen.
"Mit Marin gewinnen wir einen polyvalenten Offensivspieler, der sowohl selbst torgefährlich ist als auch Chancen für andere vorbereitet. Er bringt eine hohe Qualität mit, die unserem Spiel sofort weiterhilft", freut sich Fortuna-Boss Sven Mislintat (53) über die Verpflichtung des 23-jährigen Kroaten.
30. Januar, 12.39 Uhr: Leon Tasov zieht es zurück zum SV Meppen
Der SV Meppen verpflichtet Leon Tasov (21) erneut auf Leihbasis von Drittligist Preußen Münster.
Der 21-Jährige kennt das die Regionalliga-Mannschaft bereits aus der Rückrunde der abgelaufenen Saison, als er für ein halbes Jahr an den SVM ausgeliehen war.
"Leon kennt den Verein natürlich noch sehr gut, und wir wissen, was wir an ihm haben. Aufgrund seiner Qualitäten sind wir überzeugt, dass er für uns in den restlichen Spielen ein Faktor im Kampf um die Meisterschaft sein wird", wird Olufemi Smith (47), Sportlicher Leiter der Meppener, in der Vereinsmitteilung zitiert.
30. Januar, 12.20 Uhr: 1. FC Nürnberg gibt Stepanov und Knoche ab
Der 1. FC Nürnberg hat zwei Abgänge bestätigt.
Wie der Zweitligist aus Franken am Freitag mitteilte, wird die Leihe von Artem Stepanov (18) vorzeitig beendet. Der Nachwuchsspieler kehrt damit zunächst zu seinem Stammverein Bayer 04 Leverkusen zurück.
Auch Robin Knoche (33) wird künftig nicht mehr für das Team von FCN-Chefcoach Miroslav Klose (47) auflaufen. Der erfahrene Verteidiger wechselt innerhalb Liga zu Arminia Bielefeld.
30. Januar, 12.03 Uhr: Aurélio Buta verlässt Eintracht Frankfurt
Aurélio Buta (28) wird nicht länger für Eintracht Frankfurt spielen.
Auf Wunsch des 28-Jährigen haben die Hessen den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst, wie am Freitagvormittag bekannt gegeben wurde. Der Verteidiger wechselt zum dänischen Spitzenverein FC Kopenhagen.
30. Januar, 9.48 Uhr: Silvan Hefti schließt sich MLS-Team an
Nach eineinhalb Jahren beim Hamburger SV schlägt Silvan Hefti (28) ein neues Kapitel auf.
Der 28-jährige Flügelspieler, der zuletzt nur noch im Regionalliga-Team eingesetzt wurde, verlässt den HSV und wechselt mit sofortiger Wirkung in die USA zum MLS-Team DC United.
Alles dazu lest Ihr hier: "HSV-Blog: Offiziell! Abwehrflop wechselt in die USA"
29. Januar, 18.05 Uhr: Afeez Aremu wechselt nach Schottland
Abgang fix! Der 1. FC Kaiserslautern und Afeez Aremu (26) gehen künftig getrennte Wege.
Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zum schottischen Erstligisten FC Aberdeen. Das gaben die Pfälzer am Donnerstag offiziell bekannt.
29. Januar, 17.30 Uhr: Timo Werner verlässt RB Leipzig
Timo Werner (29) verlässt RB Leipzig wie erwartet und sucht sein Glück in den Vereinigten Staaten.
Der 29 Jahre alte Ex-Nationalspieler wechselt zum MLS-Klub San José Earthquakes, teilte der Erstligist am Donnerstag mit.
Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Timo Werner verabschiedet sich von RB Leipzig und bleibt aus schönem Grund trotzdem da!"
29. Januar, 11.33 Uhr: Jovan Mijatovic verstärkt Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Jovan Mijatovic (20) gesichert.
Der 20-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Rückrunde vom MLS-Team New York City FC zu den Löwen, teilte der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen am Donnerstagvormittag mit.
"Mit ihm werden wir in der Offensive variabler und bekommen eine Komponente, die wir noch nicht im Kader haben", freut sich Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) auf den serbischen Neuzugang. "Wir sind überzeugt, dass er für Torgefahr sorgen und uns viel Freude bereiten wird."
28. Januar, 21.32 Uhr: Drittliga-Kicker Scholze heuert in Portugal an
Abschied fix! Max Scholze (20) kehrt dem SSV Ulm 1846 Fußball den Rücken.
Wie der abstiegsbedrohte Drittliga-Klub am späten Mittwochabend bekannt gab, wechselt der 20-jährige Rechtsaußen mit sofortiger Wirkung zum portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora.
Nach seinem Wechsel vom FC Bayern München zum SSV im Sommer des vergangenen Jahres bestritt Scholze insgesamt 18 Pflichtspiele für die Spatzen, steuerte zwei Treffer in der 3. Liga bei.
28. Januar, 17.11 Uhr: Sanoussy Ba verlässt Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig verleiht Rechtsverteidiger Sanoussy Ba (22) bis zum Ende dieser Saison an den Drittligisten Waldhof Mannheim.
"Sanoussy benötigt in seinem noch jungen Alter Spielpraxis auf hohem Niveau, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen zu können. Dies konnten wir ihm in Braunschweig derzeit nicht garantieren", begründet Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in einer offiziellen Mitteilung den Abgang von Ba, der für die Löwen bisher nur zu einem Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga gekommen war.
"Wir hoffen, dass er in der dritten Liga wertvolle Erfahrungen sammelt und gestärkt zurückkehrt."
27. Januar, 18.35 Uhr: Torhüter-Karussell dreht sich fleißig
Der verletzungsbedingte Ausfall von Bayer Leverkusens Keeper Mark Flekken (32) hat ein regelrechtes Torwart-Wechsel-Karussell in Gang gesetzt. Nachdem die Werkself daraufhin Jonas Omlin von Borussia Mönchengladbach holte, reagieren die Fohlen mit einem Leihabbruch.
Jan Olschowsky (24) kommt nämlich vorzeitig von Alemannia Aachen zurück in den Borussia-Park, um die von Omlin hinterlassene Lücke zu füllen, doch auch den Schwarz-Gelben muss nicht bange sein.
Aachen präsentiert nämlich im gleichen Atemzug Manuel Riemann (37) als neuen Teil des Alemannia-Torwartteams, der Routinier war seit Ende seines Vertrags beim SC Paderborn im Sommer 2025 vereinslos gewesen.
27. Januar, 14.45 Uhr: Preußen Münster gleich mit der nächsten Leihe
Zwei auf einen Streich für Preußen Münster: Kurz nach der Leihe von Shin Yamada (25) aus Schottland kommt Stürmer Imad Rondic (26) auf Leihbasis vom 1. FC Köln.
Der Bosnier war seit Saisonbeginn an den polnischen Klub Rakow Czestochowa ausgeliehen gewesen, dort aber nicht auf die erhoffte Einsatzzeit gekommen. Entsprechend wurde die Leihe abgebrochen und ein neuer Leihklub für den 26-Jährigen gesucht.
27. Januar, 12.53 Uhr: Preußen Münster verstärkt sich mit Offensivmann aus Japan
Der SC Preußen Münster hat sich für die restliche Rückrunde in der 2. Bundesliga weiter verstärkt. Der Klub holt Offensivmann Shin Yamada (25) von Celtic Glasgow. Der Japaner wird bis Saisonende ausgeliehen.
27. Januar, 12 Uhr: FC Erzgebirge Aue tütet ersten Winter-Neuzugang ein
Der FC Erzgebirge Aue rüstet sich für den harten Abstiegskampf in der 3. Liga. Der Klub leiht Stürmer Vincent Ocansey (25) von Arminia Bielefeld aus.
Mehr dazu lest Ihr im Artikel: "Dynamos Oehmichen war auch Kandidat: Aue verstärkt sich mit diesem Zweitliga-Stürmer."
27. Januar, 10.11 Uhr: Nächster Transfer-Kracher! Schalke 04 holt Dejan Ljubicic
Der nächste Transfer-Kracher bei Schalke 04 ist perfekt: Nach Edin Dzeko (39) haben die Königsblauen Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic (28) verpflichtet.
Der Österreicher wird bis Saisonende von Dinamo Zagreb ausgeliehen. "Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt. Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus", erklärt Youri Mulder (56), Direktor Profifußball bei S04, in einem offiziellen Statement.
27. Januar, 9.35 Uhr: Bayer Leverkusen holt Ersatz für verletzten Mark Flekken aus Gladbach
Bayer Leverkusen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Torhüter Mark Flekken (32) reagiert und mit Jonas Omlin (32) Ersatz bei Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach gefunden.
Die Werkself leiht den Keeper bis Saisonende aus. "Jonas Omlin ist ein international erfahrener Keeper, der seine Klasse bei Klubs in der Schweiz, in Frankreich und in der Bundesliga vielfach unter Beweis gestellt hat. Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate", erklärt Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.
27. Januar, 9.26 Uhr: 1. FC Nürnberg leiht Mittelfeldspieler von Racing Strasbourg aus
Zweitligist 1. FC Nürnberg hat auf die abgebrochene Leihe von Mittelfeldspieler Pape Demba Dipo (22) reagiert und sich erneut bei Racing Strasbourg bedient.
Vom französischen Erstligisten kommt Mittelfeldspieler Rabby Nzingoula (20) ins Frankenland. Zudem sicherten sich die Clubberer eine Kaufoption in Höhe von rund vier Millionen Euro.
26. Januar, 16.34 Uhr: Cottbus verleiht Winterzugang Pelzer direkt weiter
Drittligist Energie Cottbus hat Winterzugang Gianluca Pelzer (19) an Regionalligist VfB Lübeck verliehen.
Pelzer kam Anfang Januar von Hoffenheim II nach Cottbus und wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet. Für einen Kaderplatz reichte es zunächst nicht, weshalb der Youngster in der Rückrunde eine Liga tiefer Spielpraxis sammeln soll.
Lübecks Sportvorstand Sebastian Harms lässt wissen: "Mit Gianluca haben wir einen sehr talentierten und entwicklungsfähigen Innenverteidiger verpflichtet, der unser Team sowohl defensiv als auch in der Spieleröffnung bereichern wird. Gianluca ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und dem nötigen Willen, sich weiterzuentwickeln."
26. Januar, 13.43 Uhr: Taylan Duman wechselt zu Viktoria Köln
Viktoria Köln hat den zuvor vertragslosen Mittelfeldspieler Taylan Duman (28) unter Vertrag genommen. Das teilte der Drittligist am Montag mit.
"Mit seiner spielerischen Qualität auf unterschiedlichen Positionen sehen wir in seiner Verpflichtung einen klaren Mehrwert für unsere Mannschaft", freut sich Viktoria-Sportdirektor Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Duman, der bis zum Ende der Saison 2024/25 beim SV Sandhausen unter Vertrag gestanden hatte.
26. Januar, 10.33 Uhr: Magnus Knudsen und Holstein Kiel gehen getrennte Wege
Für Magnus Knudsen (24) ist das Kapitel bei Holstein Kiel beendet.
Wie der Zweitligist am Montagvormittag offiziell bekannt gab, verlässt der 24-jährige Mittelfeldakteur die Störche und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Dänemark zum Erstliga-Klub Aarhus GF.
Dort hatte der gebürtige Norweger bereits in der Saison 2023/24 gespielt, ehe es für ihn dann über den russischen FK Rostov nach Kiel gegangen war.
24. Januar, 12 Uhr: St. Pauli holt Mathias Rasmussen am Tag nach Hamburg-Derby
Einen Tag nach dem Stadt-Derby gegen den HSV hat St. Pauli noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen (28) verpflichtet.
Alle Infos zum Wechsel lest Ihr hier: "Verstärkung fürs Mittelfeld! FC St. Pauli verpflichtet Cousin von BVB-Profi".
23. Januar, 15.02 Uhr: Louis Köster wird nach Bochum verliehen
Holstein Kiel hat Louis Köster (22) an die Zweitvertretung des VfL Bochum ausgeliehen.
Wie die Störche am Freitag offiziell bekannt gaben, schließt sich der 22-jährige Offensivmann bis Saisonende der Regionalliga-Mannschaft von VfL-Coach und Ex-Bundesliga-Profi Heiko Butscher (45) an.
23. Janaur, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden holt Ben Bobzien
Dynamo Dresden hat sich mit Ben Bobzien (22) verstärkt.
Der 22 Jahre junge Offensivspieler wird bis zum Saisonende vom Erstligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Das teilten die Schwarz-Gelben am Freitagmittag mit.
Mehr dazu hier: "Kurz vorm Ost-Kracher in Magdeburg: Dynamo schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu"
22. Januar, 12.53 Uhr: Hamburger SV findet Peretz-Ersatz
Wenige Wochen nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) hat der Hamburger SV einen Nachfolger im Tor verpflichtet: Sander Tangvik (23) kommt von Rosenborg Trondheim in die Hansestadt.
Mehr über den Wechsel lest Ihr hier: "Einen Tag vor dem Derby! HSV holt neuen Keeper".
22. Januar, 11.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim leiht Arthur Chaves nach Augsburg aus
Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga: Die TSG Hoffenheim leiht Innenverteidiger Arthur Chaves (24) an Liga-Konkurrent FC Augsburg aus.
Der Brasilianer spielt seit 2024 für die TSG, erhielt aber zuletzt nicht mehr viele Einsatzminuten und soll deshalb Spielpraxis bei den Fuggerstädtern sammeln.
22. Januar, 11.10 Uhr: Mainz 05 holt Stefan Posch auf Leihbasis
Mainz 05 verstärkt seine Abwehr mit Stefan Posch (28). Der österreichische Nationalspieler kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Como 1907.
Posch spielte insgesamt sechs Jahre im Trikot der TSG 1899 Hoffenheim, wechselte aber im Sommer 2022 nach Italien und lief dort für den FC Bologna, Atalanta Bergamo und Como auf. Nach dreieinhalb Jahren feiert der Verteidiger nun seine Rückkehr in die Bundesliga.
"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier in Mainz und kann es kaum erwarten, mit den neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Das große Ziel muss natürlich sein, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller zu kommen und alles in den Dienst des Projekts Klassenerhalt zu stellen", sagte der 28-Jährige.
21. Januar, 17.53 Uhr: SpVgg Greuther Fürth leiht Paul Will aus
Ein neuer Mann für Weiß-Grün: Paul Will (26) schließt sich bis zum Saisonende der SpVgg Greuther Fürth an.
Der 26-jährige Defensivspieler kommt vom Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98, für den er in eineinhalb Jahren verletzungsbedingt lediglich zwölf Partien absolvierte. Das gaben die Kleeblätter in einer offiziellen Vereinsmitteilung am Mittwoch bekannt.
21. Januar, 17.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Atanas Chernev
Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Defensive verstärkt.
Innenverteidiger Atanas Chernev (23) wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom portugiesischen Erstliga-Klub CF Estrela Amadora zum zweitklassigen Traditionsverein in die Pfalz, teilte der FCK am Mittwochnachmittag mit.
"Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist", freut sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos (37) auf Chernev, der bisher zwei Länderspiele für Bulgarien absolviert hat.
21. Januar, 16.10 Uhr: Lilien lotsen Ex-Werder-Bremen-Spieler nach Darmstadt
Der SV Darmstadt 98 holt Niklas Schmidt nach Deutschland zurück. Der Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Toulouse.
Bis 2023 hatte der 27-Jährige für Werder Bremen gespielt, bevor es ihn nach Frankreich verschlug. Fast das komplette vergangene Jahr hatte er allerdings wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen müssen, erst Ende November kehrte er auf den Platz zurück. In Darmstadt will er sich nun wieder zurückkämpfen.
21. Januar, 12 Uhr: Eintracht Frankfurt verleiht defensiven Mittelfeldspieler nach Ungarn
Eintracht Frankfurt verleiht den defensiven Mittelfeldspieler Noah Fenyö (19) nach Ungarn. Er schließt sich für ein halbes Jahr Újpest FC an. Der Erstligist besitzt nun auch eine Kaufoption für ihn.
21. Januar, 11.30 Uhr: Zweitligist verleiht Flügelflitzer in die 3. Liga
Der SC Paderborn hat Flügelflitzer Marco Wörner (21) an den SC Verl verliehen. Der gebürtige Offenburger bestritt nur 85 Minuten in vier Liga-Spielen für den SCP, soll jetzt in der 3. Liga beim aktuellen Tabellenführer Spielpraxis sammeln.
20. Januar, 19.30 Uhr: Mittelfeldspieler verlässt Drittligisten und wechselt in die erste portugiesische Liga
Was für ein Karrieresprung: Mittelfeldspieler Tom Moustier (23) wechselt von der 3. Liga von Rot-Weiss Essen in die 1. portugiesische Liga. Der Franzose unterschrieb bei Estrela Amadora einen Vertrag bis Ende Juni 2028.
20. Januar, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen verleiht Offensivspieler Alejo Marco innerhalb der Bundesliga
Bayer Leverkusen hat Offensivmann Alejo Sarco (20) bis Saisonende an Borussia Mönchengladbach verliehen. Eine Kaufoption besitzen die Fohlen allerdings nicht.
20. Januar, 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Torhüter nach Slowenien
Der 1. FC Nürnberg hat Torhüter Michal Kukucka nach Slowenien verliehen. Der 23-Jährige wechselt bis Saisonende zum FC Koper.
20. Januar, 15.15 Uhr: VfL Wolfsburg holt Stürmer Kento Shiogai
Der VfL Wolfsburg hat sich mit Stürmer Kento Shiogai (20) verstärkt. Der Stürmer kommt aus der niederländischen Eredivisie nach Niedersachsen. Er lief bisher für den NEC Nijmegen auf und unterschrieb in Wolfsburg einen Vertrag bis Ende Juni 2030.
20. Januar, 13.15 Uhr: Torwart-Rochade auf Schalke: Müller da, Heekeren weg
Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 vollzieht eine Torwart-Rochade: Justin Heekeren (25) verlässt die Königsblauen sofort und schließt sich dem RSC Anderlecht an. Der Vertrag des Ersatzkeepers wäre zum Saisonende ausgelaufen, Schalke kassiert jetzt eine Ablöse in unbekannter Höhe.
Als neuen Schlussmann leihen die Knappen Kevin Müller (34) vom 1. FC Heidenheim aus. Schalke-Sportdirektor Youri Mulder (56) erklärt:
"Mit Kevin kommt ein erfahrener Keeper dazu, der in den vielen Spielen seiner Karriere starke Leistungen gezeigt hat. Mit seinem Fleiß und seiner Führungsstärke wird er sich sehr gut in unser Torwart-Team einbringen und der gesamten Mannschaft in den kommenden Monaten helfen."
Die Königsblauen stehen darüber hinaus vor einer Verpflichtung des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Edin Dzeko (39).
20. Januar, 11.43 Uhr: Hoffenheims Benjamin per Leihe nach Österreich
Abschied auf Zeit: Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht sein Offensiv-Talent Precious Benjamin (19) bis zum Saisonende nach Österreich an den Erstliga-Klub SCR Altach. Das teilten die Kraichgauer am Dienstagvormittag mit.
"Precious ist ein Beispiel dafür, wie wir bei der TSG internationale Talente frühzeitig entdecken und gezielt an den Profibereich heranführen", erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (39).
"Für seine Entwicklung ist es nun wichtig, auf hohem Niveau regelmäßig Wettkampfpraxis zu sammeln, in Altach findet er dafür sehr gute Voraussetzungen."
20. Januar, 10.53 Uhr: FC Ingolstadt 04 holt Emilio Kehrer
Leih-Deal fix! Der FC Ingolstadt 04 hat sich in der Offensive verstärkt.
Wie der Drittligist am Dienstagvormittag offiziell bekannt gab, wechselt Angreifer Emilio Kehrer (23) bis zum Saisonende auf Leihbasis vom niederländischen Zweitliga-Klub Willem II Tilburg zu den Schanzern an die Donau.
Der FCI sicherte sich zudem eine Kaufoption für den deutschen Ex-U20-Nationalspieler.
"Emilio ist auf verschiedenen Positionen im Angriff einsetzbar und bietet uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten im Offensivbereich. Zu seinen Stärken zählen ein hohes Tempo sowie die Qualität im Eins-gegen-Eins. Darüber hinaus bringt er Erstliga-Erfahrung aus den Niederlanden und Belgien mit", wird Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (62) in der Vereinsmitteilung zitiert.
20. Januar, 9.45 Uhr: Kevin Frisorger wechselt in die Regionalliga
Er hat einen neuen Arbeitgeber! Nach seiner Suspendierung beim 1. FC Schweinfurt startet Kevin Frisorger (25) ein neues Kapitel.
Der 25-jährige Innenverteidiger verlässt das Drittliga-Schlusslicht und wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Aubstadt, teilte der bayerische Regionalligist selbst am späten Montagabend mit. Damit endet seine Zeit in der Kugellagerstadt nach rund zwei Jahren endgültig.
Mitte September war Frisorger aus nicht näher erläuterten Gründen aus dem Kader genommen worden.
19. Januar, 16.26 Uhr: Vertragsauflösung! Dominik Lanius verlässt Hansa Rostock
Dominik Lanius (28) und Hansa Rostock gehen von nun an getrennte Wege.
Wie der Drittligist am Montagnachmittag offiziell bestätigte, wurde der Vertrag mit dem 28 Jahre alten Defensivspieler einvernehmlich aufgelöst, obwohl dieser eigentlich noch bis Juni 2026 gültig gewesen wäre.
Mehr dazu hier: "Hansas Unglücksrabe ist weg! Er machte kein Liga-Spiel in anderthalb Jahren".
18. Januar, 14.03 Uhr: Sebastian Polter verlässt Eintracht Braunschweig und wechselt zu Partizan Belgrad
Das Kapitel Eintracht Braunschweig ist für Sebastian Polter beendet. Der Stürmer verlässt die Löwen und wechselt zu Partizan Belgrad in die erste serbische Liga.
"Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen. Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen. Für uns stand fest, dass wir ihm bei diesem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten", erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel den Transfer.
Polter war im Sommer 2024 nach Braunschweig gekommen, absolvierte 40 Pflichtspiele für die Niedersachsen und schoss dabei drei Tore, bereitete zudem vier Treffer vor.
"Die Zeit in Braunschweig und bei Eintracht wird für mich immer in bester Erinnerung bleiben. Nun hat sich kurzfristig für mich die besondere Chance ergeben, noch einmal im Ausland für einen Top-Verein zu spielen", sagt Polter selbst.
16. Januar, 21.35 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Andreas Skov Olsen
Nach einem Jahr nimmt Andreas Skov Olsen (26) vorerst Abschied vom VfL Wolfsburg. Der dänische Stürmer wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Glasgow Rangers.
Im Januar 2025 war Skov Olsen vom FC Brügge zu den Wölfen gewechselt, nach einer guten Rückrunde aber in dieser Saison nur noch als Ergänzungsspieler fungiert und seit Anfang November kein Spiel mehr bestritten. Jetzt folgt der Wechsel nach Schottland, nach seiner Rückkehr hat der Däne noch drei Jahre Vertrag in Wolfsburg.
16. Januar, 17.07 Uhr: Stephan Ambrosius kehrt zu Ex-Klub zurück
Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom Karlsruher SC zum Hamburger SV kehrt Stephan Ambrosius (27) an alte Wirkungsstätte zurück.
Wie der KSC am späten Freitagnachmittag offiziell bekannt gab, unterschrieb der 27-jährige Innenverteidiger bei den Badenern einen Leihvertrag bis zum Ende der laufenden Zweitliga-Spielzeit.
In der Spielzeit 2022/23 hatte Ambrosius 19 Pflichtspiele für die Wildpark-Kicker bestritten, ehe er zunächst zum HSV und später weiter zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen gewechselt war.
16. Januar, 12.57 Uhr: AS Rom holt Donyell Malen
Offiziell: Ex-BVB-Profi Donyell Malen (26) hat einen neuen Verein gefunden.
Der 26-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Aston Villa nach Italien zur AS Rom.
Wie der Hauptstadt-Klub am Freitag mitteilte, beinhaltet die Vereinbarung eine Kaufoption für Malen, der erst im vergangenen Winter von Borussia Dortmund nach England gewechselt war.
15. Januar, 13.24 Uhr: FC Augsburg angelt sich Portugal-Juwel
Rodrigo Ribeiro (20) wechselt per Leihe mit Kaufoption zum FC Augsburg!
Der Angreifer feierte bereits im Alter von 16 Jahren sein Champions-League-Debüt für Sporting Lissabon und durchlief alle Jugend-Nationalteams der europäischen Seleção. Komplett platzte der Knoten seitdem und auch während einer Leihe nach England zu Nottingham Forest nicht. Allerdings hielt Sporting offenbar dennoch große Stücke auf das Juwel und stattete es mit einer auf der iberischen Halbinsel obligatorischen Ausstiegsklausel in Höhe von satten 60 Millionen Euro aus.
Die von den Fuggerstädtern vereinbarte Kaufoption dürfte jedoch deutlich unter dieser Summe liegen. In der aktuellen Saison lief er größtenteils für die zweite Mannschaft der Löwen auf und erzielte fünf Tore in elf Ligapartien.
15. Januar, 13.14 Uhr: Heidenheim leiht Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart aus
Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou (23) kickt für den Rest der Rückrunde leihweise beim 1. FC Heidenheim. Beim VfB Stuttgart läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2028.
"Mit Leonidas Stergiou gewinnen wir einen Spieler für unsere Abwehr hinzu, der die Bundesliga genau kennt und, trotz seines nach wie vor jungen Alters, schon über beachtliche Erfahrung verfügt", erklärte FCH-Boss Holger Sanwald (58).
Für den VfB kam der Abwehrmann in der Hinrunde nur zu zwei Kurzeinsätzen für die erste Mannschaft sowie vier Spielen in der 3. Liga.
15. Januar, 13.08 Uhr: VfL Bochum verleiht Mathis Clairicia
Stürmer Mathis Clairicia (23) verlässt den VfL Bochum zunächst auf Leihbasis und schließt sich dem FC Alverca an. Zudem sicherte sich der portugiesische Erstligist eine Kaufoption.
Der Franzose war erst vergangenen Sommer von LB Châteauroux an die Castroper Straße gewechselt, wo er in der ersten Mannschaft aber zumeist nur als Joker auf zehn Einsätze kam.
15. Januar, 10.59 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Winners Osawe in die 3. Liga
Winners Osawe (19) verbringt die Rückrunde beim 1. FC Schweinfurt. Der Tabellenletzte der 3. Liga hat sich mit dem 1. FC Nürnberg auf ein Leihgeschäft geeinigt.
Beim unterfränkischen Nachbarn soll der defensive Mittelfeldspieler sowie deutsche U17-Welt- und Europameister Spielpraxis auf Profiebene sammeln. Bislang durfte er in der ersten Mannschaft des "Clubs" nur zweimal kurz reinschnuppern, ansonsten kickte er in der Regionalliga Bayern.
15. Januar, 9.45 Uhr: Waldhof Mannheim nimmt Vincent Thill unter Vertrag
Der zuletzt vereinslose Vincent Thill (25) hat bei Waldhof Mannheim in der 3. Liga unterschrieben.
Der 57-fache luxemburgische Nationalspieler galt einst als Riesentalent und wurde im zarten Alter von 16 Jahren als Jugendspieler des FC Metz bereits mit den Bayern und Real Madrid in Verbindung gebracht. Letztlich blieb die ganz große Karriere bislang aber aus. Der Linksfuß spielte unter anderem für Poltava in der Ukraine, den AIK in Schweden und bis Oktober 2025 bei Zira FK in Aserbaidschan.
"Das Profil von Vincent finden wir sehr interessant. Er ist sehr dribbelstark und verfügt über ein hohes Spielverständnis. Zudem ist er variabel einsetzbar und hat uns in den Gesprächen vollends überzeugt. Auch seine Qualitäten bei Standardsituationen wird uns weiterhelfen", freute sich Mannheim-Boss Gerhard Zuber (50) über die Verpflichtung.
Titelfoto: Bernd Thissen/dpa