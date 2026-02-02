Deadline Day im Liveticker: Durch Medizincheck gefallen! Schalke-Deal wackelt

Fortsetzung des Artikels laden

26. Januar, 13.43 Uhr: Taylan Duman wechselt zu Viktoria Köln

Viktoria Köln hat den zuvor vertragslosen Mittelfeldspieler Taylan Duman (28) unter Vertrag genommen. Das teilte der Drittligist am Montag mit. "Mit seiner spielerischen Qualität auf unterschiedlichen Positionen sehen wir in seiner Verpflichtung einen klaren Mehrwert für unsere Mannschaft", freut sich Viktoria-Sportdirektor Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Duman, der bis zum Ende der Saison 2024/25 beim SV Sandhausen unter Vertrag gestanden hatte.

Neues Kapitel in der Domstadt: Taylan Duman (28) spielt von nun an für Viktoria Köln. © Lea Blank / Viktoria Köln

26. Januar, 10.33 Uhr: Magnus Knudsen und Holstein Kiel gehen getrennte Wege

Für Magnus Knudsen (24) ist das Kapitel bei Holstein Kiel beendet. Wie der Zweitligist am Montagvormittag offiziell bekannt gab, verlässt der 24-jährige Mittelfeldakteur die Störche und wechselt mit sofortiger Wirkung nach Dänemark zum Erstliga-Klub Aarhus GF. Dort hatte der gebürtige Norweger bereits in der Saison 2023/24 gespielt, ehe es für ihn dann über den russischen FK Rostov nach Kiel gegangen war.

Läuft nicht länger im Trikot der Kieler auf: Magnus Knudsen (24). © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

24. Januar, 12 Uhr: St. Pauli holt Mathias Rasmussen am Tag nach Hamburg-Derby

Einen Tag nach dem Stadt-Derby gegen den HSV hat St. Pauli noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und den norwegischen Mittelfeldspieler Mathias Rasmussen (28) verpflichtet. Alle Infos zum Wechsel lest Ihr hier: "Verstärkung fürs Mittelfeld! FC St. Pauli verpflichtet Cousin von BVB-Profi".

23. Januar, 15.02 Uhr: Louis Köster wird nach Bochum verliehen

Holstein Kiel hat Louis Köster (22) an die Zweitvertretung des VfL Bochum ausgeliehen. Wie die Störche am Freitag offiziell bekannt gaben, schließt sich der 22-jährige Offensivmann bis Saisonende der Regionalliga-Mannschaft von VfL-Coach und Ex-Bundesliga-Profi Heiko Butscher (45) an.

Wechselt auf Leihbasis in die Regionalliga West: Louis Köster (22). © IMAGO / dts Nachrichtenagentur

23. Janaur, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden holt Ben Bobzien

Dynamo Dresden hat sich mit Ben Bobzien (22) verstärkt. Der 22 Jahre junge Offensivspieler wird bis zum Saisonende vom Erstligisten 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Das teilten die Schwarz-Gelben am Freitagmittag mit. Mehr dazu hier: "Kurz vorm Ost-Kracher in Magdeburg: Dynamo schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu"

Ben Bobzien (22) unterschrieb bei Dynamo Dresden einen Leihvertrag bis zum Ende der noch laufenden Zweitliga-Saison. © SG Dynamo Dresden

22. Januar, 12.53 Uhr: Hamburger SV findet Peretz-Ersatz

Wenige Wochen nach dem Abgang von Daniel Peretz (25) hat der Hamburger SV einen Nachfolger im Tor verpflichtet: Sander Tangvik (23) kommt von Rosenborg Trondheim in die Hansestadt. Mehr über den Wechsel lest Ihr hier: "Einen Tag vor dem Derby! HSV holt neuen Keeper".

22. Januar, 11.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim leiht Arthur Chaves nach Augsburg aus

Ein Wechsel innerhalb der Bundesliga: Die TSG Hoffenheim leiht Innenverteidiger Arthur Chaves (24) an Liga-Konkurrent FC Augsburg aus. Der Brasilianer spielt seit 2024 für die TSG, erhielt aber zuletzt nicht mehr viele Einsatzminuten und soll deshalb Spielpraxis bei den Fuggerstädtern sammeln.

22. Januar, 11.10 Uhr: Mainz 05 holt Stefan Posch auf Leihbasis

Mainz 05 verstärkt seine Abwehr mit Stefan Posch (28). Der österreichische Nationalspieler kommt bis zum Saisonende auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten Como 1907. Posch spielte insgesamt sechs Jahre im Trikot der TSG 1899 Hoffenheim, wechselte aber im Sommer 2022 nach Italien und lief dort für den FC Bologna, Atalanta Bergamo und Como auf. Nach dreieinhalb Jahren feiert der Verteidiger nun seine Rückkehr in die Bundesliga. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier in Mainz und kann es kaum erwarten, mit den neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Das große Ziel muss natürlich sein, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller zu kommen und alles in den Dienst des Projekts Klassenerhalt zu stellen", sagte der 28-Jährige.

Stefan Posch (28, l.) kehrt nach dreieinhalb Jahren in die Bundesliga zurück. © 1. FSV Mainz 05

21. Januar, 17.53 Uhr: SpVgg Greuther Fürth leiht Paul Will aus

Ein neuer Mann für Weiß-Grün: Paul Will (26) schließt sich bis zum Saisonende der SpVgg Greuther Fürth an. Der 26-jährige Defensivspieler kommt vom Zweitliga-Konkurrenten SV Darmstadt 98, für den er in eineinhalb Jahren verletzungsbedingt lediglich zwölf Partien absolvierte. Das gaben die Kleeblätter in einer offiziellen Vereinsmitteilung am Mittwoch bekannt.

21. Januar, 17.45 Uhr: 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Atanas Chernev

Der 1. FC Kaiserslautern hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Defensive verstärkt. Innenverteidiger Atanas Chernev (23) wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom portugiesischen Erstliga-Klub CF Estrela Amadora zum zweitklassigen Traditionsverein in die Pfalz, teilte der FCK am Mittwochnachmittag mit. "Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist", freut sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos (37) auf Chernev, der bisher zwei Länderspiele für Bulgarien absolviert hat.

Die Roten Teufel haben sich die Dienste von Atanas Chernev (23) gesichert. © IMAGO / Ball Raw Images

21. Januar, 16.10 Uhr: Lilien lotsen Ex-Werder-Bremen-Spieler nach Darmstadt

Der SV Darmstadt 98 holt Niklas Schmidt nach Deutschland zurück. Der Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis bis zum Saisonende vom FC Toulouse. Bis 2023 hatte der 27-Jährige für Werder Bremen gespielt, bevor es ihn nach Frankreich verschlug. Fast das komplette vergangene Jahr hatte er allerdings wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen müssen, erst Ende November kehrte er auf den Platz zurück. In Darmstadt will er sich nun wieder zurückkämpfen.

21. Januar, 12 Uhr: Eintracht Frankfurt verleiht defensiven Mittelfeldspieler nach Ungarn

Eintracht Frankfurt verleiht den defensiven Mittelfeldspieler Noah Fenyö (19) nach Ungarn. Er schließt sich für ein halbes Jahr Újpest FC an. Der Erstligist besitzt nun auch eine Kaufoption für ihn.

21. Januar, 11.30 Uhr: Zweitligist verleiht Flügelflitzer in die 3. Liga

Der SC Paderborn hat Flügelflitzer Marco Wörner (21) an den SC Verl verliehen. Der gebürtige Offenburger bestritt nur 85 Minuten in vier Liga-Spielen für den SCP, soll jetzt in der 3. Liga beim aktuellen Tabellenführer Spielpraxis sammeln.

20. Januar, 19.30 Uhr: Mittelfeldspieler verlässt Drittligisten und wechselt in die erste portugiesische Liga

Was für ein Karrieresprung: Mittelfeldspieler Tom Moustier (23) wechselt von der 3. Liga von Rot-Weiss Essen in die 1. portugiesische Liga. Der Franzose unterschrieb bei Estrela Amadora einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

20. Januar, 18.30 Uhr: Bayer Leverkusen verleiht Offensivspieler Alejo Marco innerhalb der Bundesliga

Bayer Leverkusen hat Offensivmann Alejo Sarco (20) bis Saisonende an Borussia Mönchengladbach verliehen. Eine Kaufoption besitzen die Fohlen allerdings nicht.

20. Januar, 18.15 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Torhüter nach Slowenien

Der 1. FC Nürnberg hat Torhüter Michal Kukucka nach Slowenien verliehen. Der 23-Jährige wechselt bis Saisonende zum FC Koper.

20. Januar, 15.15 Uhr: VfL Wolfsburg holt Stürmer Kento Shiogai

Der VfL Wolfsburg hat sich mit Stürmer Kento Shiogai (20) verstärkt. Der Stürmer kommt aus der niederländischen Eredivisie nach Niedersachsen. Er lief bisher für den NEC Nijmegen auf und unterschrieb in Wolfsburg einen Vertrag bis Ende Juni 2030.

20. Januar, 13.15 Uhr: Torwart-Rochade auf Schalke: Müller da, Heekeren weg

Zweitliga-Spitzenreiter Schalke 04 vollzieht eine Torwart-Rochade: Justin Heekeren (25) verlässt die Königsblauen sofort und schließt sich dem RSC Anderlecht an. Der Vertrag des Ersatzkeepers wäre zum Saisonende ausgelaufen, Schalke kassiert jetzt eine Ablöse in unbekannter Höhe. Als neuen Schlussmann leihen die Knappen Kevin Müller (34) vom 1. FC Heidenheim aus. Schalke-Sportdirektor Youri Mulder (56) erklärt: "Mit Kevin kommt ein erfahrener Keeper dazu, der in den vielen Spielen seiner Karriere starke Leistungen gezeigt hat. Mit seinem Fleiß und seiner Führungsstärke wird er sich sehr gut in unser Torwart-Team einbringen und der gesamten Mannschaft in den kommenden Monaten helfen." Die Königsblauen stehen darüber hinaus vor einer Verpflichtung des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Edin Dzeko (39).

In Heidenheim war Kevin Müller (34) nicht mehr gefragt, für die Rückrunde heuert der Keeper auf Schalke an. © FC Schalke 04

20. Januar, 11.43 Uhr: Hoffenheims Benjamin per Leihe nach Österreich

Abschied auf Zeit: Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim verleiht sein Offensiv-Talent Precious Benjamin (19) bis zum Saisonende nach Österreich an den Erstliga-Klub SCR Altach. Das teilten die Kraichgauer am Dienstagvormittag mit. "Precious ist ein Beispiel dafür, wie wir bei der TSG internationale Talente frühzeitig entdecken und gezielt an den Profibereich heranführen", erklärte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker (39). "Für seine Entwicklung ist es nun wichtig, auf hohem Niveau regelmäßig Wettkampfpraxis zu sammeln, in Altach findet er dafür sehr gute Voraussetzungen."

20. Januar, 10.53 Uhr: FC Ingolstadt 04 holt Emilio Kehrer

Leih-Deal fix! Der FC Ingolstadt 04 hat sich in der Offensive verstärkt. Wie der Drittligist am Dienstagvormittag offiziell bekannt gab, wechselt Angreifer Emilio Kehrer (23) bis zum Saisonende auf Leihbasis vom niederländischen Zweitliga-Klub Willem II Tilburg zu den Schanzern an die Donau. Der FCI sicherte sich zudem eine Kaufoption für den deutschen Ex-U20-Nationalspieler. "Emilio ist auf verschiedenen Positionen im Angriff einsetzbar und bietet uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten im Offensivbereich. Zu seinen Stärken zählen ein hohes Tempo sowie die Qualität im Eins-gegen-Eins. Darüber hinaus bringt er Erstliga-Erfahrung aus den Niederlanden und Belgien mit", wird Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer (62) in der Vereinsmitteilung zitiert.

20. Januar, 9.45 Uhr: Kevin Frisorger wechselt in die Regionalliga

Er hat einen neuen Arbeitgeber! Nach seiner Suspendierung beim 1. FC Schweinfurt startet Kevin Frisorger (25) ein neues Kapitel. Der 25-jährige Innenverteidiger verlässt das Drittliga-Schlusslicht und wechselt mit sofortiger Wirkung zum TSV Aubstadt, teilte der bayerische Regionalligist selbst am späten Montagabend mit. Damit endet seine Zeit in der Kugellagerstadt nach rund zwei Jahren endgültig. Mitte September war Frisorger aus nicht näher erläuterten Gründen aus dem Kader genommen worden.

Kevin Frisorger (25) läuft künftig in der Regionalliga Bayern für den TSV Aubstadt auf. © IMAGO / Frank Scheuring

19. Januar, 16.26 Uhr: Vertragsauflösung! Dominik Lanius verlässt Hansa Rostock

Dominik Lanius (28) und Hansa Rostock gehen von nun an getrennte Wege. Wie der Drittligist am Montagnachmittag offiziell bestätigte, wurde der Vertrag mit dem 28 Jahre alten Defensivspieler einvernehmlich aufgelöst, obwohl dieser eigentlich noch bis Juni 2026 gültig gewesen wäre. Mehr dazu hier: "Hansas Unglücksrabe ist weg! Er machte kein Liga-Spiel in anderthalb Jahren".

Steht nicht länger beim Drittliga-Klub Hansa Rostock unter Vertrag: Dominik Lanius (28). © IMAGO / Andy Bünning

18. Januar, 14.03 Uhr: Sebastian Polter verlässt Eintracht Braunschweig und wechselt zu Partizan Belgrad

Das Kapitel Eintracht Braunschweig ist für Sebastian Polter beendet. Der Stürmer verlässt die Löwen und wechselt zu Partizan Belgrad in die erste serbische Liga. "Wir haben mit Sebastian offen über seine Situation gesprochen, seine Aussichten auf Spielzeit wären auch in der Rückrunde nicht gestiegen. Kurzfristig hat sich für ihn nun die besondere Möglichkeit ergeben, noch einmal im Ausland bei einem der Top-Vereine Serbiens zu spielen. Für uns stand fest, dass wir ihm bei diesem Vorhaben keine Steine in den Weg legen wollten", erklärt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel den Transfer. Polter war im Sommer 2024 nach Braunschweig gekommen, absolvierte 40 Pflichtspiele für die Niedersachsen und schoss dabei drei Tore, bereitete zudem vier Treffer vor. "Die Zeit in Braunschweig und bei Eintracht wird für mich immer in bester Erinnerung bleiben. Nun hat sich kurzfristig für mich die besondere Chance ergeben, noch einmal im Ausland für einen Top-Verein zu spielen", sagt Polter selbst.

Sebastian Polter wechselt in die erste serbische Liga zu Partizan Belgrad. © Swen Pförtner/dpa

16. Januar, 21.35 Uhr: VfL Wolfsburg verleiht Andreas Skov Olsen

Nach einem Jahr nimmt Andreas Skov Olsen (26) vorerst Abschied vom VfL Wolfsburg. Der dänische Stürmer wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zu den Glasgow Rangers. Im Januar 2025 war Skov Olsen vom FC Brügge zu den Wölfen gewechselt, nach einer guten Rückrunde aber in dieser Saison nur noch als Ergänzungsspieler fungiert und seit Anfang November kein Spiel mehr bestritten. Jetzt folgt der Wechsel nach Schottland, nach seiner Rückkehr hat der Däne noch drei Jahre Vertrag in Wolfsburg.

16. Januar, 17.07 Uhr: Stephan Ambrosius kehrt zu Ex-Klub zurück

Rund zweieinhalb Jahre nach seinem Wechsel vom Karlsruher SC zum Hamburger SV kehrt Stephan Ambrosius (27) an alte Wirkungsstätte zurück. Wie der KSC am späten Freitagnachmittag offiziell bekannt gab, unterschrieb der 27-jährige Innenverteidiger bei den Badenern einen Leihvertrag bis zum Ende der laufenden Zweitliga-Spielzeit. In der Spielzeit 2022/23 hatte Ambrosius 19 Pflichtspiele für die Wildpark-Kicker bestritten, ehe er zunächst zum HSV und später weiter zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen gewechselt war.

16. Januar, 12.57 Uhr: AS Rom holt Donyell Malen

Offiziell: Ex-BVB-Profi Donyell Malen (26) hat einen neuen Verein gefunden. Der 26-jährige Angreifer wechselt auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Aston Villa nach Italien zur AS Rom. Wie der Hauptstadt-Klub am Freitag mitteilte, beinhaltet die Vereinbarung eine Kaufoption für Malen, der erst im vergangenen Winter von Borussia Dortmund nach England gewechselt war.

Donyell Malen (26) spielte von 2021 bis 2025 für den BVB. © Bernd Thissen/dpa

15. Januar, 13.24 Uhr: FC Augsburg angelt sich Portugal-Juwel

Rodrigo Ribeiro (20) wechselt per Leihe mit Kaufoption zum FC Augsburg! Der Angreifer feierte bereits im Alter von 16 Jahren sein Champions-League-Debüt für Sporting Lissabon und durchlief alle Jugend-Nationalteams der europäischen Seleção. Komplett platzte der Knoten seitdem und auch während einer Leihe nach England zu Nottingham Forest nicht. Allerdings hielt Sporting offenbar dennoch große Stücke auf das Juwel und stattete es mit einer auf der iberischen Halbinsel obligatorischen Ausstiegsklausel in Höhe von satten 60 Millionen Euro aus. Die von den Fuggerstädtern vereinbarte Kaufoption dürfte jedoch deutlich unter dieser Summe liegen. In der aktuellen Saison lief er größtenteils für die zweite Mannschaft der Löwen auf und erzielte fünf Tore in elf Ligapartien.

Rodrigo Ribeiro (20, r.) 2022 bei der U17-EM im Einsatz für Portugal. © JACK GUEZ / AFP Kopieren Foto von JACK GUEZ / AFP

15. Januar, 13.14 Uhr: Heidenheim leiht Leonidas Stergiou vom VfB Stuttgart aus

Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou (23) kickt für den Rest der Rückrunde leihweise beim 1. FC Heidenheim. Beim VfB Stuttgart läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2028. "Mit Leonidas Stergiou gewinnen wir einen Spieler für unsere Abwehr hinzu, der die Bundesliga genau kennt und, trotz seines nach wie vor jungen Alters, schon über beachtliche Erfahrung verfügt", erklärte FCH-Boss Holger Sanwald (58). Für den VfB kam der Abwehrmann in der Hinrunde nur zu zwei Kurzeinsätzen für die erste Mannschaft sowie vier Spielen in der 3. Liga.

Leonidas Stergiou (23, l.) mit Heidenheim-Vorstand Holger Sanwald (58). © 1. FC Heidenheim

15. Januar, 13.08 Uhr: VfL Bochum verleiht Mathis Clairicia

Stürmer Mathis Clairicia (23) verlässt den VfL Bochum zunächst auf Leihbasis und schließt sich dem FC Alverca an. Zudem sicherte sich der portugiesische Erstligist eine Kaufoption. Der Franzose war erst vergangenen Sommer von LB Châteauroux an die Castroper Straße gewechselt, wo er in der ersten Mannschaft aber zumeist nur als Joker auf zehn Einsätze kam.

Mathis Clairicia (23) verlässt den VfL nach einem halben Jahr schon wieder. © Uwe Anspach/dpa

15. Januar, 10.59 Uhr: 1. FC Nürnberg verleiht Winners Osawe in die 3. Liga

Winners Osawe (19) verbringt die Rückrunde beim 1. FC Schweinfurt. Der Tabellenletzte der 3. Liga hat sich mit dem 1. FC Nürnberg auf ein Leihgeschäft geeinigt. Beim unterfränkischen Nachbarn soll der defensive Mittelfeldspieler sowie deutsche U17-Welt- und Europameister Spielpraxis auf Profiebene sammeln. Bislang durfte er in der ersten Mannschaft des "Clubs" nur zweimal kurz reinschnuppern, ansonsten kickte er in der Regionalliga Bayern.

Winners Osawe (19, r.) bei der U19-EM im vergangenen Sommer. © Constantin Stefan/dpa

15. Januar, 9.45 Uhr: Waldhof Mannheim nimmt Vincent Thill unter Vertrag