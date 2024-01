Heiße Namen auf dem Transfermarkt: Das ist in der Regionalliga los!

Im Plausch mit anderen Vereinen: Erfurts Maximilian Pronichev (26, r.) hier mit Lok-Trainer Almedin Civa (51, 2.v.r.) ist zur Vereinssuche freigestellt. © Picture Point / Gabor Krieg

Vom Königstransfer zum Tribünenhocker! Maximilian Pronichev (26) wurde von Rot-Weiß Erfurt nach nicht einmal einem halben Jahr aussortiert. Der hochveranlagte Offensivkicker hält sich mit Laufband-Einheiten fit und forciert parallel die Vereinssuche. Die Tür in Erfurt ist definitiv zu.

Als Pronichevs Nachfolger wurde zuletzt über Nazzareno Ciccarelli (27) spekuliert. An der Spur ist allerdings nichts dran. Dennoch äußerte sein Berater in der Bild, dass es den Edeltechniker zurück in die Regionalliga Nordost ziehe, man stehe mit einem Top7-Klub in Verhandlungen.

Auf dem Radar eines Drittligisten steht derweil Erfurts Ex-Spieler Patrick Nkoa (24). Im Sommer wagte der Kameruner den Schritt in die 2. Bundesliga zu Hansa Rostock, kommt bisher aber nur in der U23 für Hansa II zum Zug.

Dem umgekehrten Weg könnte Mannheims Berkan Taz (25) einschlagen, der mit Energie Cottbus in Verbindung gebracht wird. Gleiches gilt für Filip Kusic (27), der weiter das Aubautraining der Lausitzer absolviert.

In Gesprächen mit einigen Vereinen befindet sich Erik Tallig (23). Der offensive Mittelfeldspieler genoss seine Ausbildung beim Chemnitzer FC und machte sich nach seinem Kreuzbandriss bei den Sachsen wieder fit.

Und dann wäre da noch Newcomer Jorden Winter (19). Luckenwaldes Trainer Michael Braune (37) äußerte gegenüber dem RBB: "Wenn einer der Spieler jetzt schon so weit ist, diesen Schritt zu machen, werden wir ihm keine Steine in den Weg legen."

Damit dürfte der Zehn-Tore-Mann gemeint sein.