Transfermarkt im Liveticker: Serie A statt Bundesliga! Niclas Füllkrug zieht es nach Italien

Transfermarkt im Liveticker: Niclas Füllkrug setzt seine Karriere in Italien fort.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Mit dem neuen Jahr hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet, doch schon seit einigen Wochen dreht sich das Karussell auf dem Transfermarkt munter.

2. Januar, 11.35 Uhr: VfL Bochum schlägt auf dem Transfermarkt zu

Der VfL Bochum hat den ersten Neuzugang des Winters offiziell bestätigt. Mikkel Rakneberg (23) kommt ablösefrei vom norwegischen Erstligisten Kristiansund BK an die Castroper Straße und erhält einen Dreijahres-Vertrag bis zum 30.06.2029. Das gab der Revierklub am Freitagvormittag bekannt. In 99 Partien für Kristiansund erzielte der vielseitige Linksfuß neun Treffer.

2. Januar, 11.27 Uhr: Nikky Goguadze verlässt VfL Osnabrück

Das war's! Der VfL Osnabrück und Nikky Goguadze (27) trennen sich nach einem Jahr wieder. Der niederländische Stürmer wechselt zurück in die Regionalliga Nord und verstärkt in der Rückrunde die "U23"-Mannschaft des FC St. Pauli. Goguadze war im Winter der Vorsaison vom Bremer SV zum Drittligisten an die Bremer Brücke gekommen, erzielte in acht Einsätzen zwei Tore.

2. Januar, 11.10 Uhr: AC Mailand verstärkt sich mit Ex-BVB-Profi Füllkrug

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Niclas Füllkrug (32) setzt seine Karriere in Italien fort. Wie seit Wochen erwartet, verlässt der frühere BVB-Stürmer den Premier-League-Klub West Ham United und geht für ein halbes Jahr leihweise zu Serie-A-Spitzenverein AC Mailand. Damit ist vorerst auch die Frage nach der sportlichen Zukunft geklärt. Während zuletzt über ein mögliches Comeback in die Bundesliga spekuliert worden war, fällt die Entscheidung des 32-jährigen Stürmers nun zugunsten der "Rossoneri".

Schließt sich per Leihe bis zum Saisonende dem italienischen Erstligisten AC Mailand an: Niclas Füllkrug (32). © Christian Charisius/dpa

2. Januar, 10.43 Uhr: Jonas Sterner kommt zum Ex-Klub zurück

Jonas Sterner (23) ist zurück bei Dynamo Dresden! Nach nur einem halben Jahr wechselt der 23 Jahre alte Rechtsaußen per Leihe zu seinem früheren Klub. Was der bis Saisonende von Zweitliga-Konkurrent Hannover 96 ausgeliehene Sterner zur Rückkehr sagt und wie SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) ihn einschätzt, erfahrt Ihr hier: "Der verlorene Aufstiegssohn ist zurück! Dynamo leiht Jonas Sterner aus"

2. Januar, 10.30 Uhr: Arminia Bielefeld verpflichtet Semir Telalović

Zweitligist Arminia Bielefeld rüstet im Angriff auf! Wie der DSC am Freitagmorgen mitteilte, wechselt Semir Telalović (26) bis zum Saisonende auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg auf die Alm. Der 26-jährige Offensivmann hatte sich im Sommer des vergangenen Jahres den Franken angeschlossen, kam in der laufenden Saison 2025/26 auf acht Einsätze in der 2. Bundesliga.

Semir Telalović (26) soll im DSC-Angriff für die nötigen Tore sorgen. © Daniel Karmann/dpa

2. Januar, 10.12 Uhr: TSG-Profi Hennes Behrens unterschreibt beim 1. FC Heidenheim

Leihgeschäft fix! Bundesligist 1. FC Heidenheim hat sich in der Defensive verstärkt. Linksverteidiger Hennes Behrens (20) verlässt Oberhaus-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim und wird bis zum Saisonende auf Leihbasis beim Tabellen-17. aus Schwaben spielen. Das gab der FCH am heutigen Freitagmorgen offiziell bekannt. Sein Vertrag läuft damit bis zum 30. Juni 2026.

Wechselt per Leihe zum 1. FC Heidenheim: Hoffenheims Hennes Behrens (20). © IMAGO / Fotostand

1. Januar, 10.30 Uhr: FC St. Pauli verstärkt Abwehr mit Tomoya Ando

Bisher spielte Tomoya Ando (26) für den japanischen Erstligisten Avispa Fukuoka, jetzt zieht es ihn nach Deutschland. © IMAGO / AFLOSPORT