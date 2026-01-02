Dynamos Transferoffensive geht weiter: Nach Sterner kommt Keller
Dresden - Die Transferoffensive bei Dynamo Dresden geht weiter! Kurze Zeit, nachdem mit Jonas Sterner (23) der zweite Winter-Neuzugang präsentiert wurde, ist nun schon Nummer drei da: Thomas Keller (26) vom 1. FC Heidenheim. Der Innenverteidiger wird bis Saisonende ausgeliehen. Zuvor hatte die SGD bereits die Leihe von Mittelfeldspieler Jason Ceka (26) von der SV Elversberg eingetütet.
"Mit Thomas haben wir einen robusten und zweikampfstarken Spieler für unsere Abwehrkette hinzugewonnen. Er wird mit seinem Charakter und seiner Spielweise in der Rückrunde eine Verstärkung für unseren Defensivverbund sein", sagt der neue Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
Keller wurde in München geboren, spielte bei den Junioren bei der SpVgg Unterhaching und dem FC Ingolstadt, wo er den Sprung zu den Profis schaffte. Im Sommer 2022 unterschrieb er an der Brenz, wo er bislang zwölf Spiele in der Bundesliga, 26 Partien in der 2. Bundesliga und zwei Spiele in der Conference League absolviert hat. Er wird mit der Rückennummer 39 auflaufen.
Zuletzt hatten Verletzungen den 1,86 Meter großen Innenverteidiger zurückgeworfen, so erlitt er Ende Dezember 2023 einen Kreuzbandriss, gab im Dezember 2024 sein Comeback. Seit Beginn der Saison fiel er zweimal mit weiteren Blessuren am Sprunggelenk und dem Knie aus.
Nun soll bei Dynamo die Karriere des Münchners wieder Schwung aufnehmen. "Ich freue mich auf die Aufgabe in Dresden. Ich hoffe, dass ich meinen Teil für die Ziele unserer Mannschaft beitragen kann", sagt er.
Jonas Sterner wird von Hannover 96 ausgeliehen, Robert Wagner soll folgen
Wenige Stunden zuvor hatte Dynamo die Rückkehr von Aufstiegsheld Jonas Sterner eingetütet. Er wird bis Saisonende von Hannover 96 ausgeliehen und wieder seine alte Rückennummer 32 tragen.
"Ich habe immer betont, dass ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt habe. Die letzte Saison mit dem gemeinsamen Aufstieg hat sich nachhaltig eingeprägt. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt erneut gemeinsam für den Erfolg von Dynamo kämpfen können", sagte der Außenbahnspieler.
Sterner war im Sommer 2024 kurz vor Ende der Transferperiode von Holstein Kiel ausgeliehen worden, schlug sofort ein und war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Sommer 2025. Kurz davor soll Dynamo schon die Möglichkeit besessen haben, Sterner fest zu verpflichten, am Ende wechselte er aber zu Hannover 96.
Dort gingen seine Vorstellungen aber so gar nicht auf, entweder musste sich der Mann, der die rechte Außenbahn defensiv wie offensiv beackern kann, mit der Tribüne oder Einsätzen in der zweiten Mannschaft begnügen.
Holstein Kiel hat das Leihende mit Robert Wagner bereits bekanntgegeben
Schon nach nur wenigen Monaten wollte die SGD ihn deshalb zurückholen, er und Trainer Thomas Stamm (42) waren sich auch schon einig, doch Ex-Sportboss Thomas Brendel (49) konnte den Deal am Deadline Day nicht realisieren.
"Jonas ist auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken einbringen. Für unser Spiel kann er somit weitere wichtige Impulse beisteuern", sagt der neue Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39), der selbst am Freitag offiziell vorgestellt wird.
Neben Ceka, Sterner und Keller soll auch noch Robert Wagner (22) vom SC Freiburg ausgeliehen werden. Den Verein verlassen wird Aljaz Casar (25), der sich dem MSV Duisburg anschließt.
Erstmeldung um 10.28 Uhr, aktualisiert um 13.46 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: SG Dynamo Dresden, Lutz Hentschel