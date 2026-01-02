Dynamos Transferoffensive geht weiter: Nach Sterner kommt Keller

Dresden - Die Transferoffensive bei Dynamo Dresden geht weiter! Kurze Zeit, nachdem mit Jonas Sterner (23) der zweite Winter-Neuzugang präsentiert wurde, ist nun schon Nummer drei da: Thomas Keller (26) vom 1. FC Heidenheim . Der Innenverteidiger wird bis Saisonende ausgeliehen. Zuvor hatte die SGD bereits die Leihe von Mittelfeldspieler Jason Ceka (26) von der SV Elversberg eingetütet .

Thomas Keller (26) wird vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen. © SG Dynamo Dresden

"Mit Thomas haben wir einen robusten und zweikampfstarken Spieler für unsere Abwehrkette hinzugewonnen. Er wird mit seinem Charakter und seiner Spielweise in der Rückrunde eine Verstärkung für unseren Defensivverbund sein", sagt der neue Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).

Keller wurde in München geboren, spielte bei den Junioren bei der SpVgg Unterhaching und dem FC Ingolstadt, wo er den Sprung zu den Profis schaffte. Im Sommer 2022 unterschrieb er an der Brenz, wo er bislang zwölf Spiele in der Bundesliga, 26 Partien in der 2. Bundesliga und zwei Spiele in der Conference League absolviert hat. Er wird mit der Rückennummer 39 auflaufen.

Zuletzt hatten Verletzungen den 1,86 Meter großen Innenverteidiger zurückgeworfen, so erlitt er Ende Dezember 2023 einen Kreuzbandriss, gab im Dezember 2024 sein Comeback. Seit Beginn der Saison fiel er zweimal mit weiteren Blessuren am Sprunggelenk und dem Knie aus.

Nun soll bei Dynamo die Karriere des Münchners wieder Schwung aufnehmen. "Ich freue mich auf die Aufgabe in Dresden. Ich hoffe, dass ich meinen Teil für die Ziele unserer Mannschaft beitragen kann", sagt er.