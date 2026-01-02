Der verlorene Aufstiegssohn ist zurück! Dynamo leiht Jonas Sterner aus

Aufstiegsheld Jonas Sterner kehrt zu Dynamo Dresden zurück. Der Außenbahnspieler wird von Hannover 96 ausgeliehen.

Von Tina Hofmann

Dresden - Jetzt ist es perfekt! Der verlorene Aufstiegssohn Jonas Sterner (23) kehrt zu Dynamo Dresden zurück. Er wird bis Saisonende von Hannover 96 ausgeliehen. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Jonas Sterner (23) kehrt zumindest für ein halbes Jahr zu Dynamo Dresden zurück. © Lutz Hentschel "Ich habe immer betont, dass ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt habe. Die letzte Saison mit dem gemeinsamen Aufstieg hat sich nachhaltig eingeprägt. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt erneut gemeinsam für den Erfolg von Dynamo kämpfen können", sagte der Außenbahnspieler. Sterner war im Sommer 2024 kurz vor Ende der Transferperiode von Holstein Kiel ausgeliehen worden, schlug sofort ein und war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Sommer 2025. Kurz davor soll Dynamo schon die Möglichkeit besessen haben, Sterner fest zu verpflichten, am Ende wechselte er aber zu Hannover 96. Dort gingen seine Vorstellungen aber so gar nicht auf, entweder musste sich der Mann, der die rechte Außenbahn defensiv wie offensiv beackern kann, mit der Tribüne oder Einsätzen in der zweiten Mannschaft begnügen. Dynamo Dresden Laufen statt schlemmen? So verbringt Dynamos Sapina die Feiertage Schon nach nur wenigen Monaten wollte die SGD ihn deshalb zurückholen, er und Trainer Thomas Stamm (42) waren sich auch schon einig, doch Ex-Sportboss Thomas Brendel (49) konnte den Deal am Deadline Day nicht realisieren.

Zwei weitere Leihen sollen über die Bühne gehen, Casar wechselt nach Duisburg