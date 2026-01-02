Der verlorene Aufstiegssohn ist zurück! Dynamo leiht Jonas Sterner aus
Dresden - Jetzt ist es perfekt! Der verlorene Aufstiegssohn Jonas Sterner (23) kehrt zu Dynamo Dresden zurück. Er wird bis Saisonende von Hannover 96 ausgeliehen. Das teilte der Verein am Freitag mit.
"Ich habe immer betont, dass ich mich in Dresden sehr wohlgefühlt habe. Die letzte Saison mit dem gemeinsamen Aufstieg hat sich nachhaltig eingeprägt. Umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt erneut gemeinsam für den Erfolg von Dynamo kämpfen können", sagte der Außenbahnspieler.
Sterner war im Sommer 2024 kurz vor Ende der Transferperiode von Holstein Kiel ausgeliehen worden, schlug sofort ein und war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Sommer 2025. Kurz davor soll Dynamo schon die Möglichkeit besessen haben, Sterner fest zu verpflichten, am Ende wechselte er aber zu Hannover 96.
Dort gingen seine Vorstellungen aber so gar nicht auf, entweder musste sich der Mann, der die rechte Außenbahn defensiv wie offensiv beackern kann, mit der Tribüne oder Einsätzen in der zweiten Mannschaft begnügen.
Schon nach nur wenigen Monaten wollte die SGD ihn deshalb zurückholen, er und Trainer Thomas Stamm (42) waren sich auch schon einig, doch Ex-Sportboss Thomas Brendel (49) konnte den Deal am Deadline Day nicht realisieren.
Zwei weitere Leihen sollen über die Bühne gehen, Casar wechselt nach Duisburg
Jetzt hat es aber geklappt. "Wir freuen uns, dass das Vorhaben, welches es bereits im Sommer gab, nun umgesetzt werden konnte und Jonas wieder Teil unserer Mannschaft ist. Er kennt die Stadt, den Verein und die Mannschaft aus der letzten Saison und kann somit schnell wieder Fuß fassen. Wir wissen um seine Qualitäten und hoffen, ihn jetzt schnell wieder ins Team integrieren zu können", sagt der Coach.
Sterner wird bereits am heutigen Freitag zum Laktattest erwartet, sitzt auf jeden Fall am Samstag im Flieger ins Trainingslager in die Türkei.
"Jonas ist auf der rechten Außenbahn flexibel einsetzbar und kann sowohl offensiv als auch defensiv seine Stärken einbringen. Für unser Spiel kann er somit weitere wichtige Impulse beisteuern. Es kann ein großer Vorteil sein, dass er den Trainer und das Team bereits gut kennt", sagt der neue Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39), der selbst am Freitag offiziell vorgestellt wird.
Neben Sterner sollen auch noch Robert Wagner (22) vom SC Freiburg und Thomas Keller (26) vom FC Heidenheim ausgeliehen werden. Den Verein verlassen wird demnach wohl Aljaz Casar (25), der sich dem MSV Duisburg anschließt.
Titelfoto: Lutz Hentschel